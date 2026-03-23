Ab Schuljahr 2026/27 treten in Bad Breisig und Brohl-Lützing neue Betreuungsregelungen in Kraft. Flexiblere Zeiten, Früh- und Spätdienste sowie neu geregelte Beiträge sollen Familien mehr Planungssicherheit geben.
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Für viele Familien in der Verbandsgemeinde Bad Breisig bringt das kommende Schuljahr 2026/2027 spürbare Veränderungen bei der Betreuung an den Grundschulen in Bad Breisig und Brohl-Lützing. Der Rat hat eine neue Satzung verabschiedet, die sowohl erweiterte Betreuungsangebote als auch angepasste Gebühren vorsieht.