Mehr Flexibilität für Familien Neue Betreuungszeiten in VG Bad Breisig ab 2026/2027 Martin Ingenhoven 23.03.2026, 05:00 Uhr

i Zusätzliche Betreuungszeiten gibt es an den Grundschulen in Bad Breisig und Brohl-Lützing ab dem kommenden Schuljahr. Dies ist ein Symbolbild. Uwe Anspach. picture alliance / dpa

Ab Schuljahr 2026/27 treten in Bad Breisig und Brohl-Lützing neue Betreuungsregelungen in Kraft. Flexiblere Zeiten, Früh- und Spätdienste sowie neu geregelte Beiträge sollen Familien mehr Planungssicherheit geben.

Für viele Familien in der Verbandsgemeinde Bad Breisig bringt das kommende Schuljahr 2026/2027 spürbare Veränderungen bei der Betreuung an den Grundschulen in Bad Breisig und Brohl-Lützing. Der Rat hat eine neue Satzung verabschiedet, die sowohl erweiterte Betreuungsangebote als auch angepasste Gebühren vorsieht.







Artikel teilen

Artikel teilen