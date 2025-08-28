Neue Besitzer, neue Pläne: Der ehemalige Gnadenhof in Harscheid wird zur Hundepension und Künstleratelier. Die neuen Besitzer Silke Janzen und Chris Fleu sprechen darüber, wie sie das Gelände verändern wollen.

„Mann braucht erst mal etwas, bis man es begreift“, sagt Silke Janzen. Sie und ihr Partner Chris Fleu sind die neuen Besitzer des ehemaligen Gnadenhofs Eifel. Tierpfleger Fleu will hier eine Hundepension einrichten, die Künstlerin und Kunsttherapeutin Janzen ein Atelier. Einen Tag vor dem Gespräch mit unserer Zeitung haben die beiden die Schlüssel zum ehemaligen Gnadenhof Eifel erhalten. „Wir fahren mit dem Lächeln auf dem Gesicht zu dem Hof“, so Janzen.

Bereits vollständig umzäunt und in ruhiger Lage, war das ursprüngliche Schulgebäude ein Glücksgriff für das Paar aus Rheinbach. In ihrem bisherigen Haus in Rheinbach konnten sie ihre Pläne nicht umsetzen. Zu dicht war das Umfeld bebaut, bellende Hunde, aber auch der Verkehr der Gruppenangebote von Janzen, würden die Nachbarn stören.

Neue Besitzer, neues Konzept

Nach langem Hin und Her scheiterte ihr Vorhaben, einen Bauernhof zu kaufen, erklärt Fleu. Eigentlich hatten sie sich damit abgefunden. „Zwei, drei Tage später teilte dann eine Freundin das Inserat von Liane.“

Mit Liane Olert, der Vorbesitzerin, dem Gnadenhof oder dem Tierschutz hatten die beiden vorher keinen Kontakt. Doch bei zwei Hoffesten lernten sie sich kennen und verstanden sich gut. „Ich könnte das nicht“, sagt Fleu zu dem Einsatz von Olert für den Tierschutz. Das Paar stellt jedoch klar: Mit dem Besitzerwechsel ändert sich auch die Nutzung des Hofs.

„Ich will wohl, dass der zuständige Veterinär herkommt. Er soll ein und aus gehen, wie er will.“

Chris Fleu, Tierpfleger

Auch wenn auf dem Hof wieder Tiere sein werden, hier werden Hunde nur für ihre Besitzer betreut. Zusätzlich sind die Auflagen und Regeln für Fleu als Gewerbetreibenden konkreter als für den privaten Tierschutz. So muss er Checklisten, Hygiene- und Pflegepläne erstellen, damit im Notfall jemand anderes die Tiere versorgen kann. Zudem steht er in ständigem Austausch mit dem Veterinäramt. „Ich bin das gewöhnt. Wenn sie im Zoo arbeiten, ist das vollkommen normal.“

Und auch seit er sich mit seinem mobilen Haustier-Service selbstständig gemacht hat, der oft meldepflichtige Reptilien umfasst, arbeitet Fleu weiter eng mit den Behörden zusammen. „Die Veterinäre im Rhein-Sieg-Kreis kennen mich.“ Auch dem Veterinäramt des Kreises Ahrweiler habe er sich bereits per Brief vorgestellt. „Ich will wohl, dass der zuständige Veterinär herkommt. Er soll ein und aus gehen, wie er will.“

Janzen will Atelier im September eröffnen

Natürlich sei Tierwohl und Artenschutz eine Frage im Zoo und auch seit er sich mit einem Haustier und Teich Service selbstständig gemacht hat, habe er einen gewissen Einfluss darauf, aber auch eine Verpflichtung darauf zu achten, wie Menschen ihre Tiere halten. Doch das sei deutlich weniger emotional als die Debatten, die oft um den Tierschutz geführt werden.

Die erste Baustelle ist Janzens Atelier im ehemaligen Wohnhaus, denn die Kunsttherapeutin kann nur bedingt mobil arbeiten. Derzeit arbeitet die Kunsttherapeutin mit dem Malzirkus von Fortuna Hilft in Ahrweiler zusammen und steht in Kontakt mit weiteren sozialen Projekten in der Region. Lange wird es aber nicht dauern, die bisher weißen Wände bunt streichen und einrichten, dann will Janzen Mitte September das Atelier eröffnen. Dort plant sie Workshops, Gruppentherapien, Teambuilding-Maßnahmen und Achtsamkeitstraining.

Danach richten sie die Wohnräume in den ehemaligen Schulräumen ein. Erst zum Schluss folgt die Hundepension im Souterrain. Dass diese als Letztes kommt, hat mit auch mit Bürokratie zu tun. Das Veterinäramt entscheidet, was genau umzusetzen ist und wie viele Hunde Fleu betreuen darf. Seine Pläne für Gelände und Gebäude wird er dort einreichen. Auf dem weitläufigen Gelände will Fleu Zäune ziehen und die Fläche in Bereiche unterteilen. Sodass er die betreuten Hunde räumlich trennen kann, falls sich Tiere nicht vertragen. Aber auch Hecken sollen den Tieren die Möglichkeit geben, einander aus dem Weg zu gehen.

„Ich fang einfach an, ich weiß ja, was gefordert ist.“

Chris Fleu, Tierpfleger

Ähnliches plant er für die Innenräume. „Ich will hier keine Zwinger haben“, sagt Fleu. Es wird Nischen, Rückzugsmöglichkeiten und Schlafplätze geben, damit die Tiere einander aus dem Weg gehen können. Raumtrenner, falls Tiere nicht miteinander können, aber auch für seine Sicherheit und die Tiere. Rampen sollen den Hunden ermöglichen, aus dem Souterrain durch Fenster auf Augenhöhe zu schauen – eine gesetzliche Vorgabe für gewerbliche Tierpflege. Untätig wird der erfahrene Tierpfleger aber nicht sein: „Ich fang einfach an, ich weiß ja, was gefordert ist.“ Öffnen werde die Hundepension aber erst, „wenn ich das ok habe, in Absprache mit dem Veterinäramt.“

Fertig sind Fleu und Janzen dann aber noch lange nicht. „So lange rödeln, bis man umfällt“, sagt Fleu. Ein Stück des Geländes soll ein „schnuckeliger Privatgarten“ werden. Die umliegenden Waldstücke, die ebenfalls zum Grundstück gehören, will Janzen in ihre Therapieangebote einbinden. Auch Übernachtungen auf dem Hof können sich beide vorstellen. Doch auch für die Nachbarschaft will Janzen ihr Atelier zu einem kreativen Anlaufpunkt machen. Mit Sommerfesten und Weihnachtsmärkten möchten sie, dass der Hof ein Teil der Dorfgemeinschaft wird.