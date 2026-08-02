Nach Ahrflut eingebrochen
Neue Bachemer Brücke soll deutlich stabiler werden
Statt 236 Kubikmeter Wasser pro Sekunde sollen jetzt mindestens 491 Kubikmeter die neue Brücke passierten können.
Statt 236 Kubikmeter Wasser pro Sekunde sollen jetzt mindestens 491 Kubikmeter die neue Brücke passierten können.
Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

Bei der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal traf es auch die Bachemer Brücke. Zwar wurde sie nicht fortgespült, aber ein Weiterbetrieb war nicht mehr möglich – und ein Neubau musste her. Die neue Brücke ist daher deutlich robuster angelegt.

Lesezeit 1 Minute
Weit fortgeschritten ist der Neubau der Bachemer Brücke über die Ahr, die bis zur Flut im Jahr 2021 Bachem und Ahrweiler auf kurzem Wege miteinander verband. Der Brückenschlag mit einem neuen 69 Meter langen Brückenkörper, ausgelegt als 3-Feld-Betonverbundbrücke aus wetterfestem Stahl, ist längst getan.
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