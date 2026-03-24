Neubau nach Flutkatastrophe Neue Bachemer Brücke schwebt an ihren Standort Jochen Tarrach 24.03.2026, 16:00 Uhr

i In Bachem werden die Brückenteile eingehoben. Martin Gausmann

Ein weiterer stählerner Neuanfang an der Ahr: Die Teile für die neue Bachemer Brücke sind zu Beginn dieser Woche eingehoben worden. Konstruktion und Gestaltung sollen künftigen Hochwassern eher standhalten und das Stadtbild prägen.

Nachdem bereits im Oktober 2025 die Heppinger Brücke als erste der während der Flut am 14. und 15. Juli 2021 zerstörten Ahrbrücken in der Kreisstadt wieder für die allgemeine Nutzung freigegeben wurde, nähert sich nun die Bachemer Brücke mit großen Schritten ihrer Vollendung.







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