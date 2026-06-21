Gesamtleitung und Fachbereich
Neue Ansprechpartner für städtische Kitas in Sinzig
Die neue Kita-Gesamtleiterin Elfi Pauly und Thomas Schäfer als Fachbereichsleiter Soziales sind neu im Team der Verwaltung.
Die neue Kita-Gesamtleiterin Elfi Pauly und Thomas Schäfer als Fachbereichsleiter Soziales sind neu im Team der Verwaltung.
Judith Schumacher

Sinzig bekommt neuen Schwung für die städtischen Kitas: Zwei erfahrene Fachkräfte übernehmen Verantwortung in der Verwaltung und bringen frischen Input. Zudem planen Jugendliche eine Wahlparty, um mehr Mitsprache zu erreichen.

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Die Betreuung des Themenfelds städtische Kindertagesstätten in Sinzig war durch den Weggang der Gesamtleiterin und einer weiteren Mitarbeiterin der Verwaltung in etwas schwieriges Fahrwasser geraten. Nun soll es durch die Einstellung zweier neuer Mitarbeiter leichter werden.

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Kreis AhrweilerSoziales

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