Sozial und barrierefrei Neubau für geförderte Wohnungen in Sinzig beginnt Judith Schumacher 08.11.2026, 10:30 Uhr

i Auf dem Gelände Ecke Kölner Straße/Albert-Schweitzer-Straße sollen 43 Sozialwohnungen entstehen. Judith Schumacher

Bagger rollen in Sinzig: Auf einem Grundstück an der Ahr startet ein gefördertes Wohnprojekt mit barrierefreien, energieeffizienten Wohnungen. Das Vorhaben weckt Hoffnung für Menschen mit kleinem Geldbeutel und die Stadtentwicklung.

Für das Projekt eines geförderten Wohnungsbaus für Menschen mit wenig Geld auf dem Grundstück Ecke Kölner Straße/Albert-Schweitzer-Straße an der Ahr bei Sinzig ist der Startschuss gefallen. Die ersten Baggerarbeiten haben begonnen.In dem Mehrfamilienhaus sollen 43 sozial geförderte Wohnungen mit Größen zwischen 50 und 95 Quadratmetern entstehen, die alle barrierefrei oder behindertengerecht sowie nach neuestem energetischem Standard gestaltet ...







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