Sozialstation bietet Neues
Neubau für 16 Tagespflegeplätze in Hönningen eingeweiht
Horst Gies (rechts), Erster Beigeordneter des Kreises Ahrweiler, überreichte im Namen von Landrätin Cornelia Weigand das Glaswap
Horst Gies (rechts), Erster Beigeordneter des Kreises Ahrweiler, überreichte im Namen von Landrätin Cornelia Weigand das Glaswappen des Landkreises Ahrweiler an Uwe Szymanski, Leiter Sozialstation Adenau-Altenahr.
Werner Dreschers

Das Gesundheitshilfswerk Action Medeor hatte sich nach der Flutkatastrophe 2021 dafür eingesetzt, dass weggebrochene Gesundheitsstrukturen im Ahrtal wieder hergestellt werden. Die Tagespflege in Hönningen-Liers ist eines der letzten Hilfsprojekte.

Lesezeit 2 Minuten
In Hönningen-Liers ist ein neues Angebot für die Betreuung und Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen entstanden: Die Tagespflegeeinrichtung steht kurz vor ihrer Inbetriebnahme. Nach einer bemerkenswert kurzen Bauzeit von nur zehn Monaten konnte das Projekt nun planmäßig fertiggestellt werden.

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