Das Gesundheitshilfswerk Action Medeor hatte sich nach der Flutkatastrophe 2021 dafür eingesetzt, dass weggebrochene Gesundheitsstrukturen im Ahrtal wieder hergestellt werden. Die Tagespflege in Hönningen-Liers ist eines der letzten Hilfsprojekte.
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In Hönningen-Liers ist ein neues Angebot für die Betreuung und Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen entstanden: Die Tagespflegeeinrichtung steht kurz vor ihrer Inbetriebnahme. Nach einer bemerkenswert kurzen Bauzeit von nur zehn Monaten konnte das Projekt nun planmäßig fertiggestellt werden.