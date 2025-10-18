Stillstand in Gönnersdorf Neubau der Vinxtbachbrücke lässt auf sich warten 18.10.2025, 10:00 Uhr

i An der Vinxtbachbrücke in Gönnersdorf tut sich nichts. Seit Juli 2021 ist sie nach dem Vinxtbach-Hochwasser gesperrt. Hans-Josef Marx

Die Vinxtbachbrücke in Gönnersdorf ist seit dem Hochwasser im Juli 2021 gesperrt. Eigentlich hätten die Arbeiten für den Neubau schon längst beginnen sollen. Aber bisher tut sich gar nichts. Warum ist das so? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Rückblick auf Juli 2021: Das Vinxtbach-Hochwasser beschädigt die Vinxtbachbrücke in Gönnersdorf dermaßen, dass sie gesperrt werden muss. Das ist mittlerweile mehr als vier Jahre her. Getan hat sich seitdem nichts. Nur so viel steht fest: Es soll ein Neubau her.







Artikel teilen

Artikel teilen