Die Vinxtbachbrücke in Gönnersdorf ist seit dem Hochwasser im Juli 2021 gesperrt. Eigentlich hätten die Arbeiten für den Neubau schon längst beginnen sollen. Aber bisher tut sich gar nichts. Warum ist das so? Unsere Zeitung hat nachgefragt.
Rückblick auf Juli 2021: Das Vinxtbach-Hochwasser beschädigt die Vinxtbachbrücke in Gönnersdorf dermaßen, dass sie gesperrt werden muss. Das ist mittlerweile mehr als vier Jahre her. Getan hat sich seitdem nichts. Nur so viel steht fest: Es soll ein Neubau her.