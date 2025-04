Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hat sich jetzt damit beschäftigt, wie es mit der Grundschule in Bad Neuenahr weitergehen soll. Dass sie neugebaut werden soll, steht schon länger fest. Nur wie dieser Neubau vonstattengehen soll, das haben nun die Politiker diskutiert.

Schulkinder müssen vorübergehend aus dem Südflügel ausziehen

Der Wettbewerbsentwurf sieht eine Überbauung des aktuell noch im Betrieb befindlichen Südflügels der Neuenahrer Grundschule vor. Um den notwendigen Platz zu schaffen, muss dieser zuerst abgerissen werden. Da er aber noch voll genutzt wird, müssen die Schulkinder anderweitig untergebracht werden. Das ist in den vorerst verbleibenden Gebäudeflügeln nicht möglich.

„Es liegt im Interesse der Schüler, dass alles reibungslos und schnell vonstattengehen kann.“

Peter Roperz (CDU) zur Interimslösung

So hat der Ausschuss dem am 12. Mai tagenden Stadtrat empfohlen, eine Container-Interimslösung für sechs entfallende Klassenräume sowie für eine WC-Anlage im südlichen Bereich der Weststraße, auf dem vorhandenen Parkplatz zwischen Nordflügel und Weststraße, einzurichten. In diesem Zusammenhang soll für die Dauer der Interims- und Bauzeit ein Einbahnverkehr auf der Weststraße in östliche Richtung mit Einfahrt von der Hemmesser Straße kommend möglich sein. Der Gehwegbereich für Fußgänger soll erhalten bleiben, dieser aber umgelegt werden. Er soll dann auf der Nordseite, also auf der Straßenseite der Schulcontainer, entlanggeführt und mit einem Bauzaun zur Straße hin abgesichert werden.

Große Begeisterung für Interimslösung blieb aus

Begeistert zeigte sich der Ausschuss über die angebotene Ersatzlösung nicht, sah aber auch keine andere Möglichkeit, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten und empfahl die genannte Vorgehensweise mit Containern. „Es liegt im Interesse der Schüler, dass alles reibungslos und schnell vonstattengehen kann“, so Peter Ropertz (CDU). Alfred Förner (FWG) stimmte, unterstützt von Bürgermeister Guido Orthen, zu, dass auf den Fußweg nicht verzichtet werden kann und Werner Kasel (SPD) bezeichnete die Verkehrslösung mit einer Einbahnstraße als durchaus machbar.

i Dort, wo jetzt noch die Autos parken, sollen in den nächsten Jahren die Grundschulkinder von Bad Neuenahr in Containern ihre ersten Schritte ins schulische Leben machen. Jochen Tarrach

Für die temporär entfallenden 20 bis 25 Parkplätze sollen ersatzweise, auch für die Lehrerschaft, auf dem Parkplatz neben der Sporthalle in der Wolfgang-Müller-Straße sowie im neuen Moses-Parkdeck Stellplätze angeboten werden. Die Mietkosten für sieben Container über vorerst geplante 30 Monate belaufen sich auf rund 250.000 Euro. Hinzu kommen noch 185.000 Euro für An- und Abtransport sowie rund 85.000 Euro für notwendige Anschlüsse.

Allein die Abbruchkosten für den Südflügel der alten Schule liegen bei 700.000 Euro. Für den Schulneubau, der insgesamt etwa 20 Millionen Euro teuer wird, werden Mittel aus der Schulbauförderung des Landes sowie aus dem Wiederaufbaufonds auf der Basis fiktiver, bei der Flut im Jahr 2021 entstandener, Reparaturkosten erwartet.

Mitte 2026 soll mit dem Neubau begonnen werden

So hat der Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt zusammenfassend vorgeschlagen, den Abbruch des Südflügels wie beschrieben vorzunehmen und die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) beauftragt, mit den entsprechenden Leistungen zu beginnen. Deshalb sieht der Zeitplan nun vor, dass noch im dritten und vierten Quartal dieses Jahres die Container aufgestellt werden. Im vierten Quartal dieses Jahres und im ersten Quartal des nächsten Jahres soll dann der Südflügel abgerissen werden und etwa im zweiten Quartal 2026 kann mit dem Neubau begonnen werden.

i Der abzureißende Südflügel der Grundschule von Osten gesehen. Jochen Tarrach

Bereits über Jahre wurde in den städtischen Gremien über Abriss oder Neubau der Grundschule Bad Neuenahr diskutiert, ehe dann am 13. März 2023 die Entscheidung für einen kompletten Neubau einer fünfzügigen Schule fiel. Die AuEG wurde mit der Durchführung der notwendigen Planungen beauftragt. Den folgenden Architektenwettbewerb gewann im Juli 2024 das Architektenbüro Behnisch Architekten aus Weimar.