Unterricht in Containern
Neubau der Grundschule in Bad Neuenahr geht los
Genau hier, wo jetzt noch das Klettergerüst steht, soll das neue Schulgebäude entstehen.
Genau hier, wo jetzt noch das Klettergerüst steht, soll das neue Schulgebäude entstehen.
Jochen Tarrach

Der Neubau der Grundschule Bad Neuenahr kann nach der Flut nun endlich beginnen. Lange wurde geplant, jetzt ziehen Schüler und Lehrer vorübergehend in Container. Und auch für Autofahrer hat sich an der Weststraße einiges geändert.

Lesezeit 2 Minuten
Die Container mit Ersatzklassenräumen stehen bereit, in die die Schüler der Grundschule Bad Neuenahr nach den Osterferien gemeinsam mit ihren Lehrkräften umziehen können. Der lang geplante und ersehnte Neubau der Schule kann somit beginnen. In der vergangenen Woche wurde vor dem alten Schulgebäude in der Weststraße der zweistöckige Ersatzbau errichtet.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren