Unterricht in Containern Neubau der Grundschule in Bad Neuenahr geht los Jochen Tarrach 24.03.2026, 15:00 Uhr

i Genau hier, wo jetzt noch das Klettergerüst steht, soll das neue Schulgebäude entstehen. Jochen Tarrach

Der Neubau der Grundschule Bad Neuenahr kann nach der Flut nun endlich beginnen. Lange wurde geplant, jetzt ziehen Schüler und Lehrer vorübergehend in Container. Und auch für Autofahrer hat sich an der Weststraße einiges geändert.

Die Container mit Ersatzklassenräumen stehen bereit, in die die Schüler der Grundschule Bad Neuenahr nach den Osterferien gemeinsam mit ihren Lehrkräften umziehen können. Der lang geplante und ersehnte Neubau der Schule kann somit beginnen. In der vergangenen Woche wurde vor dem alten Schulgebäude in der Weststraße der zweistöckige Ersatzbau errichtet.







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