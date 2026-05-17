Lesung im Bonner Brückenforum Netenjakob und Herbst begeistern mit Loriot-Hommage Thomas Kölsch 17.05.2026, 10:00 Uhr

i Moritz Netenjakob (links) und Christoph Maria Herbst. Thomas Kölsch

Moritz Netenjakob und Christoph Maria Herbst servieren eine Loriot‑verwandte Nacht voller skurriler Begegnungen und verblüffender Stimm‑Imitationen. Alltag und Absurdes verschmelzen zu präziser, unaufdringlich komischer Unterhaltung.

Man kann auch aus nichts ganz viel machen. Zumindest, wenn man Loriot heißt. Niemand verstand sich besser auf die Komik des Alltags als er, und nicht ohne Grund ist er für viele Schauspieler und Satiriker bis heute ein großes Vorbild. Auch für Moritz Netenjakob und Christoph Maria Herbst, die auf Einladung der Springmaus ins Brückenforum gekommen sind, um in ihrem Programm „Das ernsthafte Bemühen um Albernheit“ einige ihrer Lieblingstexte ...







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