Nach der jetzt geltenden Regelung müssten Eigentümer von Privatgrundstücken, so auch Landwirte und Winzer, die Entfernung von Nestern der Asiatischen Hornisse selbst finanzieren. Bis zum 1. August übernahm das Land die Kosten zur Beseitigung zu 100 Prozent. Doch das gilt ab sofort nicht mehr.

In den Jahren 2023 und 2024 kostete die Bekämpfung laut Ministerium je knapp 30.000 Euro. Hinzu kämen jährliche Verwaltungskosten von 80.000 Euro, etwa für die Beauftragung der Hornissenbekämpfer und die Abrechnungen. Je nach Aufwand kostet der Einsatz eines Schädlingsbekämpfers zwischen 140 und 2000 Euro, denn die kleineren Anfangsnester (Primärnester) befinden sich häufig in Hecken oder an Dachvorsprüngen, die Zweitnester (Sekundärnester) in größerer Höhe, oft in Baumkronen. Doch wer ist zuständig, wenn es sich um die Entfernung von Nestern auf öffentlichen Grundstücken, Straßen, Wegen und Plätzen handelt? Unsere Zeitung fragte bei der zuständigen Oberen Naturschutzbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, nach.

Warum und auf welcher Grundlage wird die Verbreitung der Asiatischen Hornisse im Land ab August nicht mehr aktiv bekämpft?

Hier greifen Regelungen auf Bundesebene: Aufgrund der Etablierung der Art in mehreren Bundesländern hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) die Art als „weit verbreitet“ eingestuft. Am 24. März 2025 informierte das BMUV die Europäische Kommission über diese Umstufung, die auf Artikel 18 der EU-Verordnung 1143/2014 basiert. Mit dieser Entscheidung unterliegt die Art künftig dem Managementansatz gemäß Artikel 19 und wird nicht länger als sogenannte Früherkennungsart (Artikel 16) behandelt. Das bedeutet, dass gemeldete Nester nicht mehr überall sofort beseitigt werden müssen. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hatte beschlossen, trotz dieser unmittelbar geltenden Änderung noch bis zum 1. August die Bekämpfung der gemeldeten Primärnester organisatorisch und finanziell zu übernehmen.

Was ist darunter zu verstehen, dass es künftig nur noch ein „Management“ für die Art geben soll?

Als etabliert eingestufte Arten gelten als nicht mehr ausrottbar. Daher werden diese nach Paragraf 40e Absatz 1 nur in begründeten Einzelfällen bekämpft, um sie unter Kontrolle zu halten oder lokal zu beseitigen. Auf den Seiten des Landesamtes für Umwelt findet sich das für Rheinland-Pfalz gültige Managementblatt.

Die zuständige Naturschutzverwaltung kann nun über die Verhältnismäßigkeit der Bekämpfungsmaßnahmen entscheiden. Ähnlich wie bei anderen Arten, wie beispielsweise dem Riesenbärenklau, können nun Ordnungsbehörden, Privatleute und die Naturschutzverwaltung selbst entscheiden, ob Maßnahmen notwendig sind und die entsprechenden Kosten übernehmen.

Wie soll künftig beim Fund von Nestern der Asiatischen Hornisse vorgegangen werden? Wer entscheidet, ob ein Nest beseitigt wird? Nach welchen Kriterien werden Nester künftig überhaupt noch entfernt? Und wer trägt die Kosten für die Beseitigung?

Nester der Asiatischen Hornisse können weiterhin über den Artenfinder gemeldet werden. Es besteht keine generelle Pflicht des Grundstückseigentümers, Nester der Asiatischen Hornisse auf dem eigenen Grundstück beseitigen zu lassen. Sofern sich der Grundstückseigentümer von der Anwesenheit der Asiatischen Hornisse gestört fühlt, kann er das Nest beseitigen lassen. Die Beauftragung eines Schädlingsbekämpfers (und Kostentragung) obliegt dann dem Grundstückseigentümer selbst. Auf öffentlichem Grundstücken entscheidet die Ordnungsbehörde, ob Nester, beispielsweise zur Gefahrenabwehr, entfernt werden.

Es heißt, dass bei Bekämpfung auf öffentlichen Grundstücken die Ordnungsbehörde beziehungsweise die zuständige Naturschutzverwaltung über die Verhältnismäßigkeit der Bekämpfungsmaßnahmen urteilen und sie – ähnlich wie bei anderen Arten wie beispielsweise dem Riesenbärenklau – selbst entscheiden, ob Maßnahmen notwendig sind und die entsprechenden Kosten übernehmen. Welche Behörden sind damit genau gemeint?

Mit “Naturschutzverwaltung" sind in diesem Kontext die Oberen Naturschutzbehörden gemeint – im nördlichen Rheinland-Pfalz ist das die SGD Nord. Die Unteren Naturschutzbehörden sind nicht involviert. Die SGD Nord als Obere Naturschutzbehörde wird aktiv, wenn es verhältnismäßig und naturschutzfachlich angezeigt ist, ein Nest zu entfernen. Das kann beispielsweise bei Nestern in Naturschutzgebieten der Fall sein, wenn die Schutzziele des Naturschutzgebietes durch die Asiatische Hornisse beeinträchtigt werden. Wenn es um die öffentliche Sicherheit geht, also beispielsweise ein Nest nahe eines Kindergartens gesichtet wird, entscheidet das zuständige Ordnungsamt (Verbandsgemeinde oder Stadt), was zu tun ist, um die Gefahr zu minimieren.

Und wer ist dann gefordert, wenn es um die Beseitigung der Sekundärnester geht?

Hier gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie bei Primärnestern.