Verkehr wird beeinträchtigt
Neben Unkelsteinbrücke ist auch B9 in Remagen marode
Die Unkelsteinbrücke ist marode und muss erneuert werden.
Die Unkelsteinbrücke ist marode und muss erneuert werden.
Christian Koniecki

Der Ersatzneubau der Unkelsteinbrücke ist für 2028 geplant – zugleich soll die B9 in Remagen saniert werden. Sperrungen und Umleitungen drohen, Infos zu konkreten Verkehrsführungen stehen seitens des Landesbetriebs Mobilität aber noch aus.

Lesezeit 2 Minuten
Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl hatte es unlängst angesprochen: Im Zuge des Ersatzneubaus der Unkelsteinbrücke zwischen Remagen und Oberwinter, der mit den Abbrucharbeiten des Unkelstein-Viadukts im Jahr 2028 während der Korridorsperrung der Deutschen Bahn der Strecke Koblenz–Bonn beginnen soll, wird auch die Fahrbahndecke der B9 in Remagen erneuert: von der Ampelanlage am ehemaligen Krankenhaus Maria Stern bis zum Ortseingang auf Höhe ...
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