Lebenswertes Sinzig Naturgartenpark wirkt wie eine Perle im Stadtbild Judith Schumacher 17.09.2025, 13:13 Uhr

i Freigegeben ist der neue Park jetzt für die Allgemeinheit. Er braucht nur noch einen Namen. Judith Schumacher

Aus Sicht vieler Sinziger war das die richtige Entscheidung: In einer Baulücke gegenüber der Pizzeria Piccolo entstand ein Naturgartenpark statt neuer Wohnbebauung. Der Zuspruch bei der Eröffnung spricht Bände.

Eine Bereicherung für das Stadtbild, die Menschen und nicht zuletzt für Natur und Klima: Statt dem Schandfleck, den die jahrelang vor sich dahin rottende Bauruine neben der Sinziger Pizzeria Piccolo in der Bachovenstraße darstellte, erstreckt sich nun ein hübscher Naturgartenpark mit Wohlfühleffekt.







Artikel teilen

Artikel teilen