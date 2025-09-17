Aus Sicht vieler Sinziger war das die richtige Entscheidung: In einer Baulücke gegenüber der Pizzeria Piccolo entstand ein Naturgartenpark statt neuer Wohnbebauung. Der Zuspruch bei der Eröffnung spricht Bände.
Lesezeit 2 Minuten
Eine Bereicherung für das Stadtbild, die Menschen und nicht zuletzt für Natur und Klima: Statt dem Schandfleck, den die jahrelang vor sich dahin rottende Bauruine neben der Sinziger Pizzeria Piccolo in der Bachovenstraße darstellte, erstreckt sich nun ein hübscher Naturgartenpark mit Wohlfühleffekt.