Pink-Punk-Pantheon-Premiere Närrinnen von der Schäl Sick im Terror-Modus Thomas Kölsch 19.01.2026, 14:00 Uhr

i Die Beueler Armee Fraktion (BAF) präsentiert eine Geisel als Oberbürgermeister Guido Déus und fordert die erneute Unabhängigkeit ihres Stadtteils. Thomas Kölsch

Mit einer Woche Verspätung ist die Bonner Karnevalsrevue Pink Punk Pantheon in die Session gestartet - doch das sollte der beliebten Mischung aus Quatsch, Kabarett und Musik keinen Abbruch tun.

Besser spät als nie: Mit einer Woche Verzögerung ist die alternative Karnevalsrevue Pink Punk Pantheon endlich gestartet, nachdem eine Krankheitswelle gleich mehrere Ensemble-Mitglieder ausgeschaltet hatte. Gerade einmal vier Wochen bleiben nun noch, um das Publikum mit ausgewiesenem Quatsch, bissigem Kabarett und viel Musik zum Aufstand gegen Kleingeistigkeit, Bürokratie und Größenwahn zu verleiten.







Artikel teilen

Artikel teilen