Mit einer Woche Verspätung ist die Bonner Karnevalsrevue Pink Punk Pantheon in die Session gestartet - doch das sollte der beliebten Mischung aus Quatsch, Kabarett und Musik keinen Abbruch tun.
Lesezeit 3 Minuten
Besser spät als nie: Mit einer Woche Verzögerung ist die alternative Karnevalsrevue Pink Punk Pantheon endlich gestartet, nachdem eine Krankheitswelle gleich mehrere Ensemble-Mitglieder ausgeschaltet hatte. Gerade einmal vier Wochen bleiben nun noch, um das Publikum mit ausgewiesenem Quatsch, bissigem Kabarett und viel Musik zum Aufstand gegen Kleingeistigkeit, Bürokratie und Größenwahn zu verleiten.