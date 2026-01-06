Nur zwei Störungen seit Start Nächster Meilenstein der Ahrtalbahn steht im Juli an Frank Bugge 06.01.2026, 16:01 Uhr

Ein Dieselzug der DB Regio am aktuellen Nadelöhr bei Heimersheim. Wenn die Spundwand zur Ahr (links) fertig ist, kann dort ein zweites Gleis verlegt werden. Dann können beide Bahnlinien elektrisch zwischen Remagen und Ahrbrück verkehren.

Die Ahrtalbahn fährt seit Mitte Dezember wieder zuverlässig durchs Ahrtal. Nur zwei kleinere Störungen habe es seitdem gegeben, teilen die Betreibergesellschaften der Linien auf der Strecke mit. Doch schon bald steht ein weiterer Meilenstein an.

„Die Freude der Fahrgäste, endlich wieder per Zug mobil sein zu können, ist weiterhin groß. Die Möglichkeit, halbstündlich einen der Züge von DB Regio oder Trans Regio nutzen zu können, ist noch immer nach dieser langen Wartezeit etwas Besonderes.







