Projekt MemoriAhr geht weiter Nächste Stelen zum Gedenken an Flutkatastrophe enthüllt Michael Illjes 09.02.2025, 11:13 Uhr

i Die Mitglieder der Bürgerinitiative "MemoriAhr" versammeln sich am Tag der Enthüllung vor der Stele bei Dorsel gemeinsam mit Staatssekretärin Simone Schneider. Michael Illjes

Die Bürgerinitiative „MemoriAhr“ hat am Freitag, 7. Februar, die nächsten beiden Stelen ihres Gedenkprojektes entlang der Ahr enthüllt. Sie sollen als Mahnmal an die Flutkatastrophe erinnern.

Von Quelle bis Mündung, von Blankenheim bis Sinzig: An 34 Orten sollen Stelen an die Flutkatastrophe erinnern. Am Freitag, 7. Februar, sind in Dorsel und Fuchshofen die zweite und dritte Stele, die on der Bürgerinitiative „MemoriAhr“ erdacht und umgesetzt worden sind, enthüllt worden.

