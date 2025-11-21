„Nachtschwärmer“ sind in Ahrweiler der Clou des Abends

Eine weitere Auflage des Shopping-Genuss-Abends in den Innenstädten von Bad Neuenahr und Ahrweiler ist über die Bühne gegangen. Erneut zeigt sich, dass die Baustelle in der Poststraße dem Gelingen der Aktion des Einzelhandels nicht förderlich ist.
In besonderem Lichterglanz haben sich am Donnerstagabend erneut die Innenstädte von Ahrweiler und Bad Neuenahr gezeigt. Es war wieder einmal „Shopping-Genuss-Abend“, und die Einzelhändler hatten sich, bereits einen Tag vor „Black Friday“, erneut neben hohen Nachlassprozenten auf ihre Waren weitere Aktionen einfallen lassen.