Shopping-Genuss in Kreisstadt „Nachtschwärmer“ sind in Ahrweiler der Clou des Abends Jochen Tarrach 21.11.2025, 17:00 Uhr

i Zum Staunen brachte dieser ungewöhnliche Festbesucher die Menschen beim Shopping-Genuss-Abend in Ahrweiler. Jochen Tarrach

Eine weitere Auflage des Shopping-Genuss-Abends in den Innenstädten von Bad Neuenahr und Ahrweiler ist über die Bühne gegangen. Erneut zeigt sich, dass die Baustelle in der Poststraße dem Gelingen der Aktion des Einzelhandels nicht förderlich ist.

In besonderem Lichterglanz haben sich am Donnerstagabend erneut die Innenstädte von Ahrweiler und Bad Neuenahr gezeigt. Es war wieder einmal „Shopping-Genuss-Abend“, und die Einzelhändler hatten sich, bereits einen Tag vor „Black Friday“, erneut neben hohen Nachlassprozenten auf ihre Waren weitere Aktionen einfallen lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen