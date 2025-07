„Das hier ist ein besonderer Ort, der einen schnell in seinen Bann zieht.“ Jörg Neubauer ist begeistert. Seit dem 1. Juni ist er Geschäftsführer der Klosterbetriebe, vieles ist schon vertraut, vieles noch unbekannt für den Mann aus Ludwigsburg. Neuland betritt er auch am Maria-Laach-Tag, einer der Tage, an dem sich das Kloster und seine Betriebe für Besucher öffnen. Jörg Neumann ist an diesem Tag selbst zum ersten Mal dabei.

i Jörg Neubauer ist seit Juni dieses Jahres Geschäftsführer der Klosterbetriebe Maria Laach. Im Hintergrund der Leiter der Klostergemeinschaft: Pater Petrus Nowack. Martin Ingenhoven

„Für mich ist es eine Premiere, auf die ich sehr gespannt bin. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr viel Herzblut in diesen Tag gesteckt und viel vorbereitet haben“, so Neumann. Dieser Tag stößt auch bei Mönchen und Mitarbeitern auf großen Zuspruch. „Wir freuen uns, dass so viele Gäste da sind. Für uns ist es eine Freude, dass der Maria-Laach-Tag stattfinden kann. Dazu haben wir ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene zusammengestellt und geben Ihnen gerne einen Einblick in unser Kloster“, freut sich Pater Petrus Nowack, Prior Administrator des Klosters Maria Laach. Rund um die Abtei locken allerlei Stände zum Mitmachen, Bücherei und Keramikwerkstatt präsentieren ihr Können, in der Gärtnerei herrscht Hochbetrieb. Doch wer das Kloster an diesem Tag von einer besonderen Seite kennenlernen möchte, schließt sich einer der Führungen an.

i Prior Administrator Petrus Nowack blickt zuversichtlich in die Zukunft das Klosters am Laacher See. Martin Ingenhoven

Vorbei geht es an bekannten Aushängeschildern wie der Gastronomie, die mittlerweile einen freien Blick auf die imposante romanische Kirche bietet, oder der Buchhandlung. Dann biegt die Führung nach rechts in den Wald, zum Waldfriedhof. Auf einer kleinen Lichtung im Wald liegen hier Menschen begraben, die nicht Mitglieder des Klosters waren. „Hier findet man beispielsweise auch Soldatengräber aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs“, erklärt Jörg Neumann und erinnert damit an die Zeit, als Maria Laach Lazarett war. Lange ist hier niemand mehr bestattet worden, doch ein Schild am Tor weist auf eine Neuerung hin.

„Es gibt sehr viele Menschen, die auch über den Tod hinaus mit Maria Laach verbunden sein wollen. Daher haben wir uns entschlossen, an diesem Platz wieder eine Urnenbestattung zu ermöglichen“, erklärt Neumann. Das Konzept werde derzeit finalisiert, sodass klar sei, dass es jetzt in die Umsetzung gehe, so Neumann weiter.

i Beim Maria Laach Tag erhielten Besucher vielerlei Einblicke in Bereich des Klosters, die sonst nicht zugänglich sind. So wirkt die alte Ökonomie wie ein eigenes Dorf. Martin Ingenhoven

Von dort aus geht es weiter, die Lindenallee gegenüber dem Portal der Abteikirche entlang – einem Bereich, der normalerweise auch nicht frei zugänglich ist. Von dort geht es zur Nikolauskapelle, dem zweitältesten Bauwerk des Klosterkomplexes, wie Pater Petrus zu berichten weiß. „Derzeit laufen Untersuchungen am Turm, die auf eine Erbauung schon im Jahre 1190 hindeuten und nicht erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts, wie bisher angenommen“, so der Prior weiter. Rund um die Kapelle herum erstreckt sich der Friedhof der Mönche, und auch hier möchte die Gemeinschaft eine neue Möglichkeit schaffen. „Wir wollen im Innenraum des Turmes die Möglichkeit zu einer Urnenbeisetzung schaffen“, erklärt Pater Petrus die Pläne der Gemeinschaft.

i Natürlich durfte auf dem Maria Laach Tag auch Maskottchen Laachus nicht fehlen, es begrüßte zahlreiche Besucher aus nah und fern, hier mit VG-Bürgermeister Johannes Bell (grün). Martin Ingenhoven

Danach geht es weiter – tiefer in den sonst nicht zugänglichen Teil der Klosteranlage. Vorbei an der alten Ökonomie, die wie ein eigenes Dorf wirkt, erreicht man die neuen Räume der Keramikwerkstatt. Hier werden in Handarbeit jene Teller und Becher hergestellt, die man nicht nur in der Gastronomie findet, sondern die auch beliebte Souvenirs bei Touristen sind. Und auch für die Schmiede hat man einen Nachfolger gefunden, sodass auch in diesem Bereich bald wieder Leben einkehren wird. Geschäftsführer Neumann zeigt sich vor dem Hintergrund anstehender Veränderungen zuversichtlich: „Maria Laach ist dabei, sich zu modernisieren und blickt optimistisch in die Zukunft.“ Dass diese Veränderungen auf großes Interesse stoßen, zeigen die hohen Besucherzahlen auch im Rahmen der Nacht der Vulkane.