Er schrieb etliche Bücher Nachruf: Heimatbuchautor Werner Schüller gestorben Jochen Tarrach 10.12.2024, 15:27 Uhr

i Werner Schüller hatte kürzlich erst seinen neuen Roman fertiggestellt, nun ist er gestorben. Gabi Geller

Der Heimatforscher und Kommunalpolitiker Werner Schüller aus Walporzheim ist tot. Er starb in der Nacht zu Dienstag, 9. Dezember, nach schwerem Herzleiden. Schüller hinterlässt zahlreiche Werke.

Die traurige Nachricht erschütterte am Dienstagvormittag, 10. Dezember, die Bürger in Bad Neuenahr-Ahrweiler: In der Nacht zum Dienstag ist Heimatforscher und Kommunalpolitiker Werner Schüller aus Walporzheim seinem schweren Herzleiden erlegen. Er war verheiratet und hinterlässt neben der seiner Ehefrau Brigitte auch eine Tochter sowie zwei Enkel Schüller lebte lange in Ramersbach Geboren am 21.

