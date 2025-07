Gut ein Jahr ist es nun her, da hat die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG die Bombe platzen lassen: Das Ringwerk, in dem das Motorsport-Erlebnismuseum untergebracht ist, solle aus- und umgebaut und so zeitgemäßer werden. Was ist seitdem passiert?

Es wird wieder mal ein großes Projekt, mit dem der Nürburgring im Juli vergangenen Jahres an die Öffentlichkeit ging: Das Ringwerk, Heimat des Motorsport-Erlebnismuseums, solle aus- und umgebaut und so zeitgemäßer werden. Und: Es wird in Zukunft an bis zu drei „ausgewählte Partner“ der Automobilbranche vermietet, wie die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG mitteilte. Damals waren viele Variablen ungewiss. Jetzt ist ein Jahr vergangen, von den Plänen für das Ringwerk hörte man nichts. Doch nun tut sich etwas.

Erste Baumaßnahmen sind gestartet

Am Nürburgring haben nun nämlich erste vorbereitende Maßnahmen zur Neugestaltung des Ringwerks begonnen, wie die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Dazu zähle unter anderem der teilweise Rückbau des Ring-Racers, der bislang entlang des Gebäudes verlief. Bei dem Ring-Racer handelt es sich um die 2013 eröffnete Achterbahn des Ringwerks, die aber wegen der darauffolgenden Insolvenz des Nürburgrings nur genau vier Tage lang in Betrieb war. Ursprünglich hätte sie bereits 2009 eröffnet werden sollen, der Termin für die erste Fahrt erfolgte dann aber wegen technischer Probleme erst vier Jahre später. Der Ring-Racer lag jahrelang brach, zeitweise wurde sein Gerüst in ein Illuminationskonzept eingebunden. Jetzt wird er zurückgebaut.

Wie das Motorsportportal „Motorsport Total“ berichtet, wird derzeit der Streckenabschnitt direkt hinter dem Einstieg im Ringwerk zurückgebaut. Dabei handelt es sich um den Bereich, der das Zickzack-Fahren einer Einführungsrunde simulieren sollte und mit vergleichsweise mäßigem Tempo verlief. Wie das Portal weiter berichtet, soll der markanteste Teil der Strecke zwischen Haupttribüne und Tribüne T4 – von Kritikern spöttisch als „Kurt-Beck-Denkmal“ tituliert – vorerst bestehen bleiben.

„Die konkreten baulichen Anpassungen für das Gebäude befinden sich aktuell in der Planungsphase.“

Statement der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG zum Sachstand bezüglich des Ringwerks

Zu den baulichen Abläufen am Ringwerk teilt die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG mit: „Die konkreten baulichen Anpassungen für das Gebäude befinden sich aktuell in der Planungsphase. Weitere Schritte und Details zur Umgestaltung werden zur gegebenen Zeit veröffentlicht.“ Das entspricht in etwa dem, was uns Pressesprecher Alexander Gerhard bereits vor einem Jahr zum Zeitplan für den Umbau des Ringwerks sagte. Damals hieß es: „Einen finalen Zeitrahmen gibt es noch nicht“, unter anderem weil damals noch ein dritter Mieter für die freien Flächen im zukünftigen Ringwerk fehlte. „Wir können den Zeitrahmen auch noch nicht eingrenzen, weil der Zeitplan der Umsetzung noch von vielen Faktoren abhängig ist.“

i Das Ringwerk am Nürburgring soll umgebaut werden. Sascha Ditscher. dpa

Das ist geplant

Die Pläne für das Ringwerk sehen wie folgt aus: Das bisher als Motorsport-Erlebnismuseum genutzte Gebäude soll auf einer Fläche von 11.300 Quadratmetern bald Platz für Unternehmen aus der Automobilbranche bieten. Sie sollen den Standort als Technologie- und Entwicklungszentrum, aber auch als Vertriebs- und Marketingplattform nutzen. Die Nürburgring GmbH spricht von „gläsernen und geschlossenen Werkstattbereichen“, die die Firmen aus der Autobranche nutzen können. Außerdem soll es Verkaufs- und Ausstellungsflächen sowie Büro- und Meetingräume geben.

Die drei Unternehmen, die zukünftig einen Platz im Ringwerk mieten, sollen Zugang zu „einer eigenen VIP-Terrasse mit Blick auf die Rennstrecke“ bekommen. An der Start- und Zielgeraden ist für die Mieter eine eigene Zufahrt zur Grand-Prix-Strecke geplant. Die Möglichkeit versperrte der Ring-Racer allerdings bisher, weswegen er nun teilweise zurückgebaut wird. Das Erlebnismuseum soll nach Informationen unserer Zeitung voraussichtlich nicht mehr, wie ursprünglich geplant, aus dem Ringwerk ausziehen, sondern dort mit neuem, modernisierten Konzept erhalten bleiben.