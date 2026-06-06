Zukunft Mittelahr zieht Bilanz
Nach Weinfrühling: Veranstalter begeistert von Zuspruch
"Mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern bei erneut nahezu sommerlichen Temperaturen endete am Pfingstwochenende erfolgreich
"Mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern bei erneut nahezu sommerlichen Temperaturen endete am Pfingstwochenende erfolgreich der Weinfrühling Mittelahr 2026", zieht Zukunft Mittelahr in einer Pressemitteilung Bilanz.
Dominik Ketz

Während Anwohner sich in diesem Jahr beim Weinfrühling Mittelahr von lauter Musik und Alkoholfolgen gestört fühlten, ziehen die Veranstalter wie Zukunft Mittelahr eine äußerst positive Bilanz. Was sagen sie zu den Beschwerden?

Lesezeit 2 Minuten
Als sehr erfolgreich bewerten die Veranstalter den Weinfrühling Mittelahr 2026. Wein- und Gastronomiestände boten dabei auf dem Rotweinwanderweg zwischen Altenahr und Marienthal in der Zeit von 25. April und 25. Mai an den Wochenenden und Feiertagen Wein und Speisen an, dazu gab es Angebote in den Orten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren