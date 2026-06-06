Zukunft Mittelahr zieht Bilanz Nach Weinfrühling: Veranstalter begeistert von Zuspruch Maja Wagener 06.06.2026, 14:00 Uhr

i "Mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern bei erneut nahezu sommerlichen Temperaturen endete am Pfingstwochenende erfolgreich der Weinfrühling Mittelahr 2026", zieht Zukunft Mittelahr in einer Pressemitteilung Bilanz. Dominik Ketz

Während Anwohner sich in diesem Jahr beim Weinfrühling Mittelahr von lauter Musik und Alkoholfolgen gestört fühlten, ziehen die Veranstalter wie Zukunft Mittelahr eine äußerst positive Bilanz. Was sagen sie zu den Beschwerden?

Als sehr erfolgreich bewerten die Veranstalter den Weinfrühling Mittelahr 2026. Wein- und Gastronomiestände boten dabei auf dem Rotweinwanderweg zwischen Altenahr und Marienthal in der Zeit von 25. April und 25. Mai an den Wochenenden und Feiertagen Wein und Speisen an, dazu gab es Angebote in den Orten.







Artikel teilen

Artikel teilen