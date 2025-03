Nach Unfall mit Radfahrer in Oberwinter: Hundeleine zu lang? Gericht weist Klage ab

Zwei Männer, ein Hund und eine möglicherweise zu lange Leine – das ist das Szenario für den Fall des Monats in Zivilsachen am Koblenzer Landgericht. Abgespielt hat sich der Fall in Oberwinter. Und der Kläger ging letztlich leer aus.

Der Fall des Monats in Zivilsachen des Landgerichts Koblenz spielt im März in Oberwinter. Ein Mann verklagt dabei einen anderen, der einen Hund an der Leine Gassi führt, nach einem Zusammenstoß mit dem Hund auf Schadensanspruch – erfolglos.

Radfahrer stieß mit dem Hund zusammen

Muss ein Hundeführer immer dafür einstehen, dass die dem Tier immanente Unberechenbarkeit und Gefahr keinem anderen Schaden zufügt? Diese Frage hatte das Landgericht Koblenz Anfang März zu entscheiden. Und darum ging es: Ein Mann klagte in erster Instanz vor dem Amtsgericht und wollte seine Schadensersatzansprüche sowie einen Anspruch auf Freistellung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren aufgrund eines Unfalls geltend machen, der am 13. Dezember 2020 in Oberwinter geschehen war. Eine entscheidende Rolle bei diesem Unfall spielt der Beklagte, der einen Hund Gassi führte. Während der Kläger auf einem Fahrrad unterwegs war, lief ihm der Hund vor das Rad. Der Kläger konnte nicht mehr bremsen, stieß mit dem Hund zusammen und überschlug sich mit seinem Rad, das dabei beschädigt wurde.

Der Kläger vertritt nun die Ansicht, der Hundeführer habe fahrlässig gehandelt, weil er die Leine nicht kurz genug gehalten habe. Der Hundeführer sieht das anders. Und: Er behau ptet, dass nicht er, sondern ein Nachbar Halter des Hundes sei. Er habe den Hund aus Gefälligkeit Gassi geführt. Er sei daher weder Tierhalter noch Tierhüter gewesen und habe sich nicht schuldhaft verhalten. Das Amtsgericht wies die Klage als unbegründet ab. Einen Beweis dafür, dass der Mann der Tierhalter gewesen sei, gebe es nicht. Auch hafte der Beklagte nicht als Tieraufseher, da es sich um ein reines Gefälligkeitsverhältnis gehandelt habe. Der Kläger legte daraufhin Berufung ein.

Landgericht wies Berufung zurück

Das Landgericht Koblenz hat die Berufung nun zurückgewiesen. Es sei weder erwiesen, dass der Beklagte der Tierhalter gewesen sei, noch, dass er den Hund als Tieraufseher geführt habe. Auch wenn der Beklagte den Hund im Vorfeld des Unfalls bereits einige Male ausgeführt habe, genüge dies nicht für die Annahme, der Beklagte habe die Aufsicht des Hundes durch stillschweigenden Vertrag übernommen, es handele sich um eine Gefälligkeit.

Auch habe der Kläger keinen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz und Freistellung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten, denn dem Beklagten sei keine zurechenbare Verletzungshandlung vorzuwerfen. Ein fahrlässiges Handeln des Beklagten sei nicht erkennbar. Er habe den Hund an der Leine geführt, die Länge der Leine habe weniger als zwei Meter betragen. Es handele sich um eine normale Hundeleine mit Standardlänge und nicht um eine Schlepp- oder ausziehbare Leine.

Radfahrer müssen auf Fußgänger achten

Der Weg, auf dem sich der Unfall ereignet habe, sei für die Benutzung von Fußgängern und Fahrradfahrern gleichermaßen zugelassen. Für den Beklagten als Fußgänger bestand daher per se keine Veranlassung, den Hund während des gesamten Spaziergangs auf dem Weg bei Fuß, also an der extrem kurzen Leine, zu führen. Der Kläger habe sich als Fahrradfahrer dem Beklagten von hinten und daher für den Beklagten nicht ohne Weiteres erkennbar mit relativ hoher Geschwindigkeit angenähert.

Außerdem hätten Radfahrer auf gemeinsamen Geh- und Radwegen die Belange der Fußgänger zu berücksichtigen und gegebenenfalls diese durch Klingeln zu warnen. Ist das nicht möglich, hätten sie nur so schnell zu fahren, dass sie notfalls sofort anhalten können. In diesem Fall habe der Kläger weder geklingelt noch anderweitig auf sich aufmerksam gemacht. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass das Nahen des Radfahrers und die Gefahrensituation für den Beklagten erkennbar gewesen wären. Es gab also keinen Anlass für den Mann, die Leine zu verkürzen.

Eine Verschuldenshaftung des Beklagten sei nicht ersichtlich, so das Landgericht. Als der Hund den Weg des Radfahrers kreuzte, habe sich die der Natur des Tieres entsprechende typische „Tiergefahr“ verwirklicht, für die sich der Halter – als der der Beklagten nicht angesehen werden kann – mit einer Gefährdungshaftung verantworten müsste.