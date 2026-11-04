EVM plant neue Trafostation
Nach Unfall in Westum: Arbeiten sorgen für Ausfälle
So sah die zerstörte Ortsnetzstation in der Brunnenstraße in Westum kurz nach dem Unfall durch ein Wohnmobil aus.
So sah die zerstörte Ortsnetzstation in der Brunnenstraße in Westum kurz nach dem Unfall durch ein Wohnmobil aus.
Christoph Kuhlen/evm

Der Schaden durch das Wohnmobil, das am Montagnachmittag in die Ortsnetzstation in Westum gekracht ist, führt zu weiteren Stromunterbrechungen – nicht nur am heutigen Mittwochvormittag. 

Lesezeit 1 Minute
Durch einen Wohnmobilunfall ist die linke Ecke der Ortsnetzstation im Sinziger Stadtteil Westum in der Brunnenstraße zerstört worden. Die Folge war ab Montagnachmittag, 2. November, ein Stromausfall, der laut dem Energieversorger Mittelrhein (EVM) 80 bis 100 Wohneinheiten im größeren Radius rund um die Brunnenstraße betraf.
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