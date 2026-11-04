Der Schaden durch das Wohnmobil, das am Montagnachmittag in die Ortsnetzstation in Westum gekracht ist, führt zu weiteren Stromunterbrechungen – nicht nur am heutigen Mittwochvormittag.
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Durch einen Wohnmobilunfall ist die linke Ecke der Ortsnetzstation im Sinziger Stadtteil Westum in der Brunnenstraße zerstört worden. Die Folge war ab Montagnachmittag, 2. November, ein Stromausfall, der laut dem Energieversorger Mittelrhein (EVM) 80 bis 100 Wohneinheiten im größeren Radius rund um die Brunnenstraße betraf.