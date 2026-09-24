Erweiterter Suizid des Vaters Nach Tod von Ehepaar Haftbefehl gegen Sohn aufgehoben Maja Wagener 24.09.2026, 09:20 Uhr

i Den Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen aus Ahrweiler, der im Verdacht stand, seine Eltern getötet zu haben, wurde nun aufgehoben. Das meldete die Staatsanwaltschaft Koblenz. Jens Büttner/dpa

Den Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen aus Ahrweiler, der im Verdacht stand, seine Eltern getötet zu haben, wurde nun aufgehoben. Das meldet die Staatsanwaltschaft Koblenz. Nach den Ermittlungen ergibt sich ein anderes Bild.

Am Mittwochmorgen des 19. August war ein Ehepaar in Bad Neuenahr-Ahrweiler erstochen in seine Wohnung gefunden worden, dessen Sohn war dringend tatverdächtig. Nun gibt es eine überraschende Wende: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Haftbefehl aufgehoben und der Beschuldigte aus der Untersuchungshaft entlassen“, erklärt Mario Mannweiler, leitender Oberstaatsanwalt in einer aktuellen Pressemitteilung.







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