Den Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen aus Ahrweiler, der im Verdacht stand, seine Eltern getötet zu haben, wurde nun aufgehoben. Das meldet die Staatsanwaltschaft Koblenz. Nach den Ermittlungen ergibt sich ein anderes Bild.
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Am Mittwochmorgen des 19. August war ein Ehepaar in Bad Neuenahr-Ahrweiler erstochen in seine Wohnung gefunden worden, dessen Sohn war dringend tatverdächtig. Nun gibt es eine überraschende Wende: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Haftbefehl aufgehoben und der Beschuldigte aus der Untersuchungshaft entlassen“, erklärt Mario Mannweiler, leitender Oberstaatsanwalt in einer aktuellen Pressemitteilung.