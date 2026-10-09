Der Ahrweiler Kreisgeschäftsführer des Bauernverbands ist weiter im Amt – obwohl vor einem Jahr massive Tierrechtsverstöße in einem Betrieb aufgedeckt wurden, für den er verantwortlich sein soll. Nun hat sich immerhin in dem Betrieb etwas getan.
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Der Kreisverbandsgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau hat ein Jahr nach Bekanntwerden von tierschutzrechtlichen Verstößen in einem Betrieb in Halver (Nordrhein-Westfalen), dessen Leiter er sein soll, offenbar Konsequenzen gezogen.