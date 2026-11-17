Am Rande des Martinstags in Ahrweiler ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Tat macht betroffen. So äußert sich Bürgermeister Pascal Rowald zum Fall.
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Gegen einen 17-Jährigen ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Koblenz, weil er einen 19-Jährigen am Rande des Martinstags mit einer zerbrochenen Glasflasche so schwer verletzt haben soll, dass dieser notoperiert werden musste. Der 17-Jährige aus dem Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler sei noch am Tattag vorläufig festgenommen worden, berichtete Oberstaatsanwältin Kirsten Mietasch, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Koblenz, am Montag.