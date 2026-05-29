Entscheidung wohl im Sommer Nach Schließung: Was wird nun aus der Remagener Klinik? Judith Schumacher 29.05.2026, 05:00 Uhr

i Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen wurde im vergangenen November geschlossen. Judith Schumacher

Der Insolvenzprozess ist für das Franziskus-Krankenhaus in Linz abgeschlossen. Doch noch steht die Frage im Raum, ob das Krankenhaus Maria Hilf in Remagen künftig als Regio-Klinik genutzt werden kann.

Nachdem nun das Insolvenzverfahren des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen abgeschlossen ist, steht die Zukunft des Klinikstandorts des im November 2025 geschlossenen Krankenhauses Maria Stern in Remagen weiter in den Sternen. Ursprünglich sollte längst eine Lösung gefunden worden sein, wie bei der Bürgerversammlung zum Thema Gesundheitsstandort mit Clemens Hoch im Februar in der Rheinhalle in Aussicht gestellt wurde.







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