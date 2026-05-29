Der Insolvenzprozess ist für das Franziskus-Krankenhaus in Linz abgeschlossen. Doch noch steht die Frage im Raum, ob das Krankenhaus Maria Hilf in Remagen künftig als Regio-Klinik genutzt werden kann.
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Nachdem nun das Insolvenzverfahren des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen abgeschlossen ist, steht die Zukunft des Klinikstandorts des im November 2025 geschlossenen Krankenhauses Maria Stern in Remagen weiter in den Sternen. Ursprünglich sollte längst eine Lösung gefunden worden sein, wie bei der Bürgerversammlung zum Thema Gesundheitsstandort mit Clemens Hoch im Februar in der Rheinhalle in Aussicht gestellt wurde.