Wechsel im Kreis Ahrweiler Nach Rücktritt: Neuer Direktkandidat für die Linke Johannes Kirsch 08.01.2026, 17:00 Uhr

Michael Lüdtke (Die Linke) ist neuer Direktkandidat im Wahlkreis 13 (Remagen/Sinzig). Er ersetzt den zurückgetretenen Danny Weidner-Leps. Michael Lüdtke

Die Tage bis zur Landtagswahl am 22. März sind gezählt. Der Wahlkampf nimmt so langsam Formen an, die Direktkandidaten buhlen allmählich um Bekanntheit. Bei den Linken im Kreis Ahrweiler gab es nun einen unerwarteten Rücktritt.

Die Linke im Kreis Ahrweiler hat für die Landtagswahl im März überraschend einen neuen Direktkandidaten gewählt. Im Wahlkreis 13 (Remagen/Sinzig) wird nun doch nicht Danny Weidner-Leps aus Remagen antreten. „Er hat seine Kandidatur aus persönlichen Gründen niedergelegt“, teilt Michael Lüdtke, Sprecher des Kreisverbandes der Partei, mit.







