Weltweite Sicherheitslücke Nach PHP-Update: Internetseite des Kreises Ahrweiler läuft wieder Maja Wagener 22.10.2026, 11:07 Uhr

i Im ZUge einer weltweiten Sicherheitslücke hatte die Verwaltung im Kreis Ahrweiler ihre Internetseite vom Netz genommen. Maja Wagener

Eine Sicherheitslücke bei Internetseiten hat auch Auswirkungen auf den Kreis Ahrweiler: Vorsorglich hat die Kreisverwaltung ihre Website vom Netz genommen. Aktualisierung um 14 Uhr: Die Lücke wurde geschlossen, so die Behörde. Die Seite läuft wieder.

Auch der Kreis Ahrweiler ist von der weltweiten Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP betroffen. Wie die Kreisverwaltung am 21. Oktober abends meldete, hatte sie nach Warnungen des Landes und des Bundes vorsorglich ihre Internetseite und einige ihrer Online-Dienste vom Netz genommen – so wie viele Behörden und Unternehmen auf der ganzen Welt.







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