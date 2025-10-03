Man kann mit Fug und Recht behaupten: Der Sinziger Bücherherbst ist zu einer Institution geworden. Auch diesmal tummelten sich viele Besucher zwischen den Ständen der Aussteller.
Wenn die Tage wieder kürzer werden, ist Schmökerzeit angesagt. Deshalb haben sich Freunde des geschriebenen Wortes schon seit Langem den 3. Oktober vorgemerkt. Denn an diesem Feiertag geht alljährlich auf dem Sinziger Kirchplatz der Bücherherbst über die Bühne, der von der Buchhandlung Lesezeit und dem Bürgerforum Sinzig veranstaltet wird.