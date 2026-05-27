Überfall auf Geldtransporter Nach Geisellage in Sinzig: Viele Fragen bleiben offen Maja Wagener 27.05.2026, 06:00 Uhr

i Am Tag des Raubüberfalls mit Geisellage wurde der Mitarbeiter eines Geldtransporters in der Volksbank in Sinzig überfallen und beraubt. Martin Gausmann

Zwei Wochen ist es her, dass laut Polizei ein oder mehrere Täter einen Geldtransporter in der Volksbank in Sinzig überfielen und zwei Personen in den Tresorraum eingesperrt haben. Was wir wissen – und welche Fragen noch immer unbeantwortet sind.

Am 8. Mai hat die kleine Stadt Sinzig deutschlandweit für Aufmerksamkeit gesorgt. An diesem Tag wurde dort laut Polizei der Mitarbeiter eines Geldtransporters überfallen, der, so eine Vermutung, die Geldautomaten in der Volksbank in Sinzig auffüllen sollte.







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