Events Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach Frühlingsbunt: Was steht im April an? Lars Tenorth 31.03.2026, 10:00 Uhr

i Die Musiker der Gruppe Jazz Inspired trotzten dem Wetter in Bad Neuenahr-Ahrweiler, obwohl der Besucheranklang bei der Aktion "Frühlingsbunt" durch Regen, Hagel und Kälte am Samstag gering ausfiel. Am Sonntag herrschte dagegen Hochbetrieb. Jochen Tarrach

Die Aktion „Frühlingsbunt“ am letzten Märzwochenende verlief aufgrund des Wetters wechselhaft. Doch auch im April steht mit dem Feierabendmarkt und vielen Konzerten einiges in Bad Neuenahr-Ahrweiler an. Unsere Veranstaltungshighlights.

Ausbleibende Besucher und schlechtes Wetter: Regen, Hagel und auch die Kälte setzten der Aktion „Frühlingsbunt“ am letzten März-Samstag stark zu. Doch für den Veranstaltungssonntag zieht das Ahrtal Marketing ein positives Fazit und spricht von einer vollen Innenstadt in Ahrweiler sowie einer gut gefüllten Innenstadt in Bad Neuenahr, auch dank deutlich besserer Wetterbedingungen: „ In den Straßen, auf dem Marktplatz und in den Geschäften und ...







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