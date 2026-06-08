Eine Welle der Hilfsbereitschaft hat eine Spendenaktion im Internet angestoßen. Hier sammeln Freunde für die Familie der mutmaßlich von ihrem Ex-Mann getöteten 29-Jährigen aus Wirft. Die Frau hinterlässt zwei kleine Kinder.
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Die 29-jährige Frau aus Wirft, die am 30. Mai in ihrem Auto nahe Müsch an Stichverletzungen gestorben ist, war Mutter zweier Kinder. Für sie und die Familie wurde Anfang Juni eine Spendenaktion gestartet. Das erste Ziel, 15.000 Euro, waren schnell erreicht und wurde auf 75.