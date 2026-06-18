Warum haben Nick Falkner und Ulrich van Bebber nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 ehrenamtlich im Ahrtal geholfen? Was waren die größten Hürden? Bei einer Podiumsdiskussion in der ehemaligen Synagoge in Ahrweiler gab es die Antworten.
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Welche Rolle spielte das Ehrenamt bei der Flutkatastrophe, die das Ahrtal im Juli 2021 heimsuchte? Und welche Lehren können heute gezogen werden? Große Fragen stellte Moderator Martin Wein seinen Gesprächspartnern Nick Falkner, Ulrich van Bebber und Susanne Bell bei der Diskussion „Fünf Jahre nach der Ahr-Flut: Was hält das Ahrtal zusammen?