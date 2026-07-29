Mit einer Mahnwache im Kurpark in Bad Breisig reagieren Initiativen aus dem Kreis Ahrweiler auf den Anschlag beim Berliner CSD. Die Veranstaltung am Samstag, 1. August, soll Raum für Trauer, Erinnerung und Solidarität bieten.
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Nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) herrschen auch Tage danach Entsetzen und Trauer. Bundesweit ist die Anteilnahme groß, nachdem ein weißer Transportwagen am vergangenen Samstag, 25. Juli, am Tiergarten in eine Menschenmenge fuhr.