In Trauer und Solidarität 
Nach CSD-Anschlag in Berlin: Mahnwache in Bad Breisig
In Berlin fuhr ein weißer Transporter beim Berliner CSD in eine Menschenmenge am Tierpark. Mutmaßlich tötete der islamistische A
In Berlin fuhr ein weißer Transporter beim Berliner CSD in eine Menschenmenge am Tierpark. Mutmaßlich tötete der islamistische Attentäter Abdul B. eine Frau und verletzte 31 weitere Menschen.
Bernd von Jutrczenka. picture alliance/dpa

Mit einer Mahnwache im Kurpark in Bad Breisig reagieren Initiativen aus dem Kreis Ahrweiler auf den Anschlag beim Berliner CSD. Die Veranstaltung am Samstag, 1. August, soll Raum für Trauer, Erinnerung und Solidarität bieten. 

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Nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) herrschen auch Tage danach Entsetzen und Trauer. Bundesweit ist die Anteilnahme groß, nachdem ein weißer Transportwagen am vergangenen Samstag, 25. Juli, am Tiergarten in eine Menschenmenge fuhr.
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