Prozessauftakt am Landgericht Nach Brand in Nürburg: Angeklagter vor Gericht Michael Illjes 15.06.2026, 18:00 Uhr

Einem 45-Jährigen wird vorgeworfen, ein Haus in Nürburg in Brand gesetzt zu haben. Er soll den Tod mehrerer Menschen „billigend in Kauf“ genommen haben. Am ersten Verhandlungstag schweigt der Angeklagte zu den Vorwürfen.

Die Adenauer Feuerwehr wird im Dezember 2025 mitten in der Nacht geweckt. Erst brennen ein paar Autos, dann ein Dach, dann ein ganzes Wohnhaus. Auf einem Betriebsgelände in der Burgstraße in Nürburg mit angrenzendem Wohnhaus sind mehrere Fahrzeuge in einem Carport vollständig ausgebrannt.







Artikel teilen

Artikel teilen