Kleine Aktion in Koisdorf Mutter und Sohn wollen mit Wichteldorf Freude bereiten Judith Schumacher 04.11.2025, 14:00 Uhr

i Adrien und seine Mutter Maja Hue haben mit viel Liebe zum Detail ihr Wichtelhausen zusammen gebastelt. Judith Schumacher

In Koisdorf gibt es jetzt auch ein kleines Wichteldorf: Eine Mutter hat sich dort mit ihrem elf Jahren alten Sohn die Aktion überlegt. Sie soll Spaziergänger erfreuen. Angelehnt ist die kleine Version an den Wichtelweg am Rodder Maar.

Angeregt durch den Wichtelweg am Rodder Maar bei Niederdürenbach hat die Koisdorfer Kräuterpädagogin Maja Hue (rechts) mit ihrem elfjährigen Sohn Adrién ein eigenes kleines Wichteldorf am Koisdorfer Sportplatz gebaut. „Wichtelhausen“ hat Adrien das Miniaturdorf genannt, das er aus Naturmaterialien wie Holz, Eicheln, Kastanien, Trockenblumen oder Glasmurmeln mit seiner Mutter in einigen Stunden Arbeit zusammen gebastelt hat.







Artikel teilen

Artikel teilen