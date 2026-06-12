Klangvolle Abende zwischen Pop, Jazz, Kölschrock und Weltmusik. Das Festival „Musik und Wein“ im Ahrtal überzeugt seit Jahren mit starker Atmosphäre, überraschenden Höhepunkten und einem Zugpferd, das viele Programmpunkte erst möglich macht.
Lesezeit 2 Minuten
Das diesjährige Festival „Musik und Wein“ im Ahrtal ist vorbei und hat einige Tausend Besucher zu Jubelstürmen animiert. Kein Wunder, denn wieder stimmte alles: die Künstler, der Sound und das Ambiente. „Zunächst einmal können wir uns darüber freuen, dass es bei allen fünf Konzerten trocken blieb, obwohl das Wetter an sich ja recht wechselhaft war“, sagt Gregor Gäb.