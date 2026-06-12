Kölschrock und Funk im Ahrtal „Musik und Wein“-Festival begeistert Tausende Besucher Thomas Kölsch 12.06.2026, 20:00 Uhr

i Das Publikum beim Festival "Musik und Wein" im Ahrtal ist immer bestens gelaunt. Thomas Kölsch

Klangvolle Abende zwischen Pop, Jazz, Kölschrock und Weltmusik. Das Festival „Musik und Wein“ im Ahrtal überzeugt seit Jahren mit starker Atmosphäre, überraschenden Höhepunkten und einem Zugpferd, das viele Programmpunkte erst möglich macht.

Das diesjährige Festival „Musik und Wein“ im Ahrtal ist vorbei und hat einige Tausend Besucher zu Jubelstürmen animiert. Kein Wunder, denn wieder stimmte alles: die Künstler, der Sound und das Ambiente. „Zunächst einmal können wir uns darüber freuen, dass es bei allen fünf Konzerten trocken blieb, obwohl das Wetter an sich ja recht wechselhaft war“, sagt Gregor Gäb.







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