Lügen, die Trost spenden
Musical „Dear Evan Hansen“ feiert Premiere in Bonn
Evan Hansen (Zoltán Selo) wird von Klassenkameraden bedrängt.
Evan Hansen (Zoltán Selo) wird von Klassenkameraden bedrängt.
Matthias Jung. Junges Theater Bonn

Das Junge Theater Bonn zeigt "Dear Evan Hansen": Ein schüchterner Protagonist, ein Netz aus Lügen und die Frage, wie Trost und Wahrheit zusammengehen. Zu erleben sind ein starkes junges Ensemble, berührende Songs und spürbare Spannung.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich will Evan Hansen gar nicht lügen. Dafür ist er zu schüchtern und unsicher, er, ein Außenseiter mit Minderwertigkeitskomplexen. In einer Therapie soll er Briefe an sich selbst schreiben, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Doch den ersten nimmt ihm sein Klassenkamerad Connor Murphy ab – unmittelbar vor seinem Selbstmord.

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