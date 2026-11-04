Organisatoren sind zufrieden Museumsnacht in Sinzig zieht Besucher in Scharen an Judith Schumacher 04.11.2026, 05:00 Uhr

i Museumsleiter Gabriel Heeren (von links) und Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron freuten sich, die zweite Museumsnacht im Schloss eröffnen zu können. Judith Schumacher

Bei der zweiten Museumsnacht verwandelte sich das Sinziger Schloss in einen Klangraum. Ein ungewöhnliches Musikduo beflügelte die Stimmung. Die Museumsnacht könnte zur festen Größe im Kulturkalender werden.

Nach der zweiten Museumsnacht im Sinziger Schloss zieht Museumsleiter Gabriel Heeren eine durchweg positive Bilanz: „Über den Abend verteilt waren es wohl so rund 400 Besucher, die nicht nur aus dem Kreis Ahrweiler, sondern auch aus Richtung Bonn, Andernach oder Mayen gekommen sind und von der Atmosphäre, den Ausstellungen und den Programmangeboten wirklich begeistert waren.







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