Leben und Arbeiten an der B9 Museum in Bad Breisig beherbergt 400 Puppen Verena Düren 04.08.2026, 15:00 Uhr

i Oscar Ferreira inmitten „seiner“ Puppen. Verena Düren

Unsere Zeitung schaut in regelmäßigen Abständen darauf, was sich entlang der Verkehrsader B9 so alles tut. Dieses Mal waren wir zu Besuch in einem ungewöhnlichen Museum in Bad Breisig.

Wenn Oscar Ferreira an wenigen Terminen im Jahr, unter anderem während des Zwiebelmarkts oder an Halloween die Tür zum alten Rathaus in Bad Breisig öffnet, betritt man eine verspielte Welt. Nachdem das Haus, das direkt an der Bundesstraße 9 liegt, bis 1987 einen Teil der Stadtverwaltung beherbergte, findet sich hier seit 1988 das Puppenmuseum mit knapp 400 Exponaten, das die Geschichte der Porzellan-Puppe seit ihren Anfängen zeigt.







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