Seit einigen Tagen steht das einstige Adenauer Krankenhaus zum Verkauf. Obwohl der Krankenhausbetrieb seit Ende März 2023 durch den derzeitigen Eigentümer und damaligen Krankenhausträger, die Marienhaus-Gruppe, aufgegeben worden ist, liegt das knapp 27.000 Quadratmeter große Areal dennoch derzeit nicht brach. Vielmehr werden Teile des Krankenhausgebäudes weiterhin für medizinische Angebote – unter anderem für den Betrieb eines Schlaflabors, eine Tagesklinik und eine gynäkologische Praxis – genutzt. Zudem betreibt der Adenauer Verein „Markt für Leib und Seele“ seit rund einem Jahr in der einstigen Krankenhauskapelle eine Lebensmittelausgabe für Bedürftige.

Insgesamt sind damit rund 1471 Quadratmeter von insgesamt 7209 Quadratmeter Nutzfläche vermietet. Die jährlich durch die Vermietung erzielte Nettokaltmiete liegt derzeit bei 150.620 Euro. Nach Einschätzung von Immobilienexperten könnten allerdings künftig Jahresnettokaltmieten im Objekt von bis 750.000 Euro erzielbar sein. Doch was bedeutet dies für die derzeitigen Adenauer Mieter? W erden sie auch künftig auf dem Areal zu finden sein? Unsere Zeitung hat sich hierzu bei den Verantwortlichen umgehört.

„Der Verkauf des Krankenhauses bereitet uns hier bei der Tafel schlaflose Nächte, Angst und Sorge.“

Mitglieder des Vereins „Markt für Leib und Seele“, der in der einstigen Adenauer Krankenhauskapelle eine Lebensmittelausgabe betreibt

„Der Verkauf des Krankenhauses bereitet uns hier bei der Tafel schlaflose Nächte, Angst und Sorge“, nehmen die Mitglieder des Vereins „Markt für Leib und Seele“ ganz klar Stellung zum Klinikarealverkauf. „Natürlich wussten wir, als wir vor rund einem Jahr hier mit der Tafel eingezogen sind, dass das Krankenhaus verkauft werden soll, aber, dass es nun tatsächlich zum Verkauf steht, haben wir aus der Zeitung erfahren“, fasst Christa Terzer-Rösner, Mitorganisatorin der Lebensmittelausgabe, den aktuellen Kenntnisstand zur Veräußerung zusammen. Bei vielen Vereinsmitgliedern habe diese Information für Unsicherheit gesorgt. „Wie geht es mit der Adenauer Tafel weiter“, sei eine Frage, die derzeit vielen Ehrenamtlichen im Kopf herumschwirre, so Terzer-Rösner weiter.

Umzug könnte das Aus für die Adenauer Tafel bedeuten

„Falls wir nicht in der Kapelle weiter bleiben könnten, würde ein Auszug wahrscheinlich das Aus der Tafel in Adenau bedeuten“, bringt Tafelverantwortliche Ria Braun stellvertretend für ihre Vereinskollegen die Zukunftsängste der Ehrenamtlichen auf den Punkt. „Bevor wir vor einem Jahr mit der Tafel in die ehemalige Krankenhauskapelle ziehen konnten, haben wir über mehrere Jahre erfolglos nach geeigneten Räumlichkeiten in Adenau gesucht. Leider mussten wir feststellen, dass es keine Räume gab.“ An dieser Situation habe sich trotz des in den vergangenen Monaten zugenommenen Leerstands von Ladenflächen im Innenstadtbereich von Adenau nichts. „Wir brauchen Räumlichkeiten, die sowohl barrierefrei sind – denn viele unserer Kunden, und auch unserer Ehrenamtlichen sind älter und damit auf ebene Zugänge zu den Räumlichkeiten angewiesen. Zudem benötigen wir Platz für die Lebensmittelanlieferungen.“

Zwar gebe es insbesondere an der Adenauer Hauptstraße vor diesem Hintergrund geeignete Flächen, doch auch diese fallen nach Maßgabe eines weiteren Kriteriums weg. „Wenn wir unsere Tafel an der Hauptstraße einrichten würden, würden viele Kunden wahrscheinlich nicht mehr gerne zu uns kommen. Denn die gesellschaftliche Scham vor dem Besuch einer Tafel besteht nach wie vor.“

„In allen unseren Überlegungen war und ist nach wie vor vorgesehen, dass die dort ansässigen Ankermieter auch weiterhin ihr Geschäftsmodell am Standort und damit für die Menschen der Verbandsgemeinde anbieten sollen.“

Die Marienhaus-Gruppe zur Frage, ob der Verkauf des Adenauer Krankenhauses automatisch den Auszug der derzeit im Objekt ansässigen Mieter zur Folge haben wird

Doch müssen die derzeitigen Mieter auf dem einstigen Krankenhausareal überhaupt Sorge vor einer Entmietung durch den neuen Eigentümer haben? Die Marienhaus-Gruppe weiß auf Anfrage unserer Zeitung in diesem Punkt etwas zu beruhigen und teilt mit, es gebe bereits Interessenten für den Erwerb der Krankenhausliegenschaft. „In allen unseren Überlegungen war und ist nach wie vor vorgesehen, dass die dort ansässigen Ankermieter auch weiterhin ihr Geschäftsmodell am Standort und damit für die Menschen der Verbandsgemeinde anbieten sollen. In unseren Gesprächen mit den Interessenten wird auch ein Interesse an der Übernahme der Mieter signalisiert, was letztlich den potenziellen Investoren auch die Refinanzierung eines Erwerbs ermöglichen würde. “

Hinsichtlich des Verkaufs der Immobilie erklärt die Marienhaus-Gruppe, es werde zwar eine Gesamtveräußerung, also ehemaliges Krankenhaus inklusive ehemaligem Wohnheim für Pflegekräfte präferiert, allerdings wäre auch eine Aufteilung der beiden Immobilien denkbar. „Letztlich hängt eine Entscheidung hinsichtlich Gesamt- oder Teilverkauf nicht von uns ab, sondern vom Nutzungskonzept der Interessenten beziehungsweise des Erwerbers“, so die Eigentümerin weiter.

Wird das Krankenhausareal neuer Standort für ein Gesundheitshaus?

Hinsichtlich der künftigen Nutzung des Areals weist die Marienhaus-Gruppe zudem daraufhin, dass sie im Zuge der Rückgabe des Krankenhaus-Versorgungsauftrags an das Land Ende des ersten Quartals 2023 auf die veränderte Situation und auch auf die damals geplante und lokalpolitisch gewollte Anschlussnutzung als Gesundheitszentrum hingewiesen habe und zudem bei Abschluss neuer Mietverträge nach dem ersten Quartal 2023 über die neue Sachlage informiert habe. Nach dem Rückzug aus dem St.-Josef-Krankenhaus habe die konkrete Weiterentwicklung in Richtung Gesundheitszentrum vollständig bei der Verbandsgemeinde Adenau gelegen, welche eine Projektentwicklungsgesellschaft damit betraut habe, das Konzept eines Gesundheitszentrums für Adenau zu erarbeiten.

Doch wird es in der Verbandsgemeinde Adenau ein solches Gesundheitszentrum geben, und wird dafür dann das Krankenhausareal genutzt werden? Guido Nisius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, gibt sich zumindest hinsichtlich eines möglichen Erwerbs der Immobilie im Gespräch mit unserer Zeitung zurückhaltend. „Die Krankenhausliegenschaft ist natürlich Bestandteil unserer Überlegungen, wie es in Sachen Gesundheitsversorgung in der Verbandsgemeinde nun weitergeht“, erklärt er. Während der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung war ein entsprechendes Versorgungskonzept vorgestellt worden. Einer der Kernpunkte des Versorgungskonzeptes ist die Errichtung eines Gesundheitshauses, an dem unterschiedlich medizinische Angebote vereint werden könnten.

„Es würde nichts Schlimmeres geben, als wenn sich ein Areal von diesem Ausmaß, welches in der Stadtmitte gelegen ist, in eine Bauruine verwandeln würde.“

Guido Nisius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, hofft, dass das Klinikareal auch künftig genutzt wird

Doch, ob ein solches Gesundheitshaus auf dem Areal des einstigen Krankenhauses entstehen könnte, das ist laut Nisius derzeit noch offen. Auch erinnert er daran, dass die finanziellen Möglichkeiten hinsichtlichen begrenzt seien. Zudem habe die Stadt Adenau grundsätzlich das Vorkaufsrecht hinsichtlich des Erwerbs der Immobilie. Dass sich ein Käufer jedoch finden wird, der das Krankenhausareal künftig nutzen will, das hofft Nisius und betont: „Es würde nichts Schlimmeres geben, als wenn sich ein Areal von diesem Ausmaß, welches in der Stadtmitte gelegen ist, in eine Bauruine verwandeln würde.“