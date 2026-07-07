Schätzungen der SGD Nord Müsch: Millionen gegen den Hangrutsch Michael Illjes 07.07.2026, 17:00 Uhr

i Wenn der Hang bei Müsch in die Ahr rutscht, droht das nebenliegende Dorf überschwemmt zu werden. Die SGD Nord teilt allerdings mit, dass aktuell nicht von einer akuten Gefährdungslage auszugehen sei. Michael Illjes

Bei Müsch rutscht ein Hang. Sollte er in die Ahr rutschen, könnte ein Stausee entstehen, das anliegende Dorf dann überschwemmt werden. Dieses Szenario gilt als unwahrscheinlich, doch die Sicherung des Hangs wird aufwendig und teuer.

Bei Müsch ist ein Hang in Bewegung. Für einen Laien ist das kaum zu erahnen, aber es hat einen Grund, warum die Fahrradstraße im Wald rissig wird, Messgeräte verschiedener Forschungslabore an der Böschung stehen. Der Sockel des Abhangs ist bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 abgetragen worden, es fehlt an Stabilität.







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