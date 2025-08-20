Ahr und Rhein vom Müll befreien: Das ist das Ziel der Müllsammelaktionen Ahr- und Rhine-Clean-Up im September, für die man sich momentan noch anmelden kann.

Mikroplastik auf den höchsten Gipfeln der Welt oder sogar im menschlichen Blut – es muss sich etwas ändern, sind viele Menschen überzeugt. Während bei der großen UN-Konferenz für ein Weltplastikabkommen in Genf die Mitgliedsländer uneins waren – Deutschland gehört zum weltweit siebtgrößten Produzenten – versuchen einige Bürger, ihr Möglichstes zu tun, um dieser Katastrophe etwas entgegenzusetzen. In diesem Jahr findet im Kreis Ahrweiler der dritte Ahr-Clean-Up am Samstag, 13. September, statt.

An der Ahr findet die Aktion zum dritten Mal statt

Die Aktion ist eingebunden in eine bundesweite Aufräumaktion, die von der Organisation Rhine-Clean-Up an insgesamt 29 Flüssen veranstaltet wird. Den Rhine-Clean-Up gibt es seit dem Jahr 2018. Einbezogen sind auch Ahr und Rhein im Kreis Ahrweiler. Organisator dieser dritten Müllsammelaktion an der Ahr ist Flussbeauftragter Michael Jenal aus Gelsdorf in der Grafschaft. Der Produktingenieur hofft inständig, dass sich noch weitere Mitstreiter finden. Die Teilnehmer vom vergangenen Jahr hatte er angeschrieben, doch bislang haben sich nur drei Gruppen (Jugendbahnhof Altenahr, Sinziger Wassersportverein und SEG Ehlingen) gefunden, die sich auf der Ahr-Clean-Up-Interneseite angemeldet oder sich direkt mit ihm in Verbindung gesetzt haben.

„ Beim Ahr-Clean-Up im vergangenen Jahr haben wir laut Waage der Deponie in Niederzissen 500 Kilogramm Müll gesammelt.“

Michael Jenal, Organisator der Müllsammelaktion

„Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal haben wir auch Müll entsorgt, aber es gibt immer noch Hinterlassenschaften. Beim Ahr-Clean-Up im vergangenen Jahr haben wir laut Waage der Deponie in Niederzissen 500 Kilogramm Müll gesammelt. Aber da waren auch eine Waschmaschine und ein schwerer Heizkörper dabei “, sagt er. Jenal möchte einfach, dass es an der Ahr wieder schön wird nach der Katastrophe und dass sich das Bewusstsein der Leute in Sachen Umwelt nachhaltig verändert. Dazu wäre für ihn auch ein Pfand auf Zigarettenkippen ein probates Mittel. „Es ist auch im Kleinen etwas zu erreichen. Bei einer Aktion hatten wir an der Ahrmündung jede Menge kleinteiliges Styropor entsorgen können. Ich weiß von Anglern, dass Fische das auch gern mal mit Futter verwechseln und dann verenden“, so Michael Jendal.

Wo man sich anmelden kann

Der Grafschafter gehört zu einer Gruppe Freiwilliger, die eine Bachpatenschaft für den Altbach übernommen hat, ein Zulauf, der in den Swistbach führt. Da trifft man sich einmal im Monat für Aktionen. „Ich würde mir wünschen, dass so etwas auch für die Ahr möglich wäre. Ich verfolge die Unternehmungen des niederländischen Projekts Ocean-Clean-Up. Dort geht man davon aus, dass, würden 1000 ihrer Müllfallen in Flüssen positioniert werden, 80 Prozent des Plastikmülls abgefangen werden könnten. Ich würde mir wünschen, dass ähnliche Aktionen auch an der Ahr möglich würden“, so Jenal. In diesem Jahr sind bislang Schwerpunkte in Ehlingen und Altenburg mit Kreuzberg und Langfigtal gesetzt. Im Bereich des Naturschutzgebiets Ahrmündung darf nur mit Genehmigung der Unteren und Oberen Naturschutzbehörde gesammelt werden.

Interessierte können sich anmelden bei Michael Jenal michael@ahrcleanup.org oder über www.ahrcleanup.org/de