Müll am Straßenrand sorgt für Ärger im Kreis Ahrweiler

Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, sieht sie fast täglich: Müllhaufen am Straßenrand. Mal ist es nur ein vollgestopfter Mülleimer oder ein abgestellter Karton. Aber auch ganze Berge von Müllsäcken oder sogar Autoreifen und Ölkanister sind keine Seltenheit. So kürzlich geschehen am Ortsausgang von Sinzig. Doch wer ist eigentlich für die Beseitigung solch illegal entsorgter Müllhalden zuständig? Wir haben nachgefragt.

Bei dem Vorfall in Sinzig hatten freiwillige Helfer aus einer Böschung eine große Zahl alter Autoreifen und mehrere Kanister Altöl geborgen. „Ein Fall illegaler Müllentsorgung von ähnlicher Größenordnung ist mir in der Stadt Sinzig nicht bekannt,“ berichtet Reiner Friedsam, Ortsvorsteher von der Kernstadt Sinzig. Dabei wäre die Reinigung des Parkplatzes noch nicht einmal Aufgabe der Stadt Sinzig – geschweige denn der Freiwilligen gewesen. Zuständig sei an dieser Stelle der Landesbetrieb Mobilität (LBM), da der Parkplatz an einer Landesstraße liegt. Man habe jedoch Strafanzeige gestellt, da im Fall des abgeladenen Altöls möglicherweise ein Fall von Umweltkriminalität vorliege, der von der zuständigen Kriminalpolizei bearbeitet werde, so der Ortsvorsteher.

Illegaler Müll an Kleidercontainern und anderen Orten verursacht allein innerhalb der Kernstadt Sinzig Zusatzkosten von 20.000 Euro,

Reiner Friedsam, Ortsvorsteher der Kernstadt Sinzig

Aber auch im eigentlichen Zuständigkeitsbereich der Stadt kommt es durch ordnungswidrige Müllablagerung zu unnötigen hohen Kosten. „Illegaler Müll an Kleidercontainern und anderen Orten verursacht allein innerhalb der Kernstadt Sinzig Zusatzkosten von 20.000 Euro“, klagt Friedsam. Er könne nicht verstehen, warum Menschen es nicht schafften, die wenigen Kilometer zum Abfallwirtschaftszentrum in der Nähe der Autobahn A61 in Niederzissen zu fahren, um dort ihren Sondermüll kostenlos abzugeben, so Friedsam weiter.

i Die freiwilligen Helfer und der Müllberg, den sie Anfang Januar nahe dem Parkplatz am Harbach bei Sinzig aus dem Graben gesammelt hatten. Auch Gefahrstoffe wie Altöl und Chemikalien waren dabei. Reiner Friedsam

Auch entlang der Autobahn sind Müllberge ein Problem

Ganz in der Nähe des Abfallwirtschaftszentrums liegt beidseits der Autobahn der Rasthof Brohltal. Auch dort klagen Autofahrer immer wieder über verschmutzte Parkplätze, überquellende Müllcontainer und aufgestapelte Müllsäcke. Wer dort nach Zuständigkeiten fragt, muss schon den genauen Ort der Müllablagerung nennen. „Auf dem Gelände der Tank und Rast ist die Tank & Rast Gruppe GmbH mit Sitz in Bonn für die Müllbeseitigung zuständig; auf dem Gelände der Autobahn, sprich im Fahrbahnbereich, der Parkplätze und zugehöriger Gehwege, ist die für den Streckenabschnitt zuständige Autobahnmeisterei Mendig verantwortlich“, erklärt Stephanie Kühr-Gilles von der Stabsstelle Unternehmenskommunikation Niederlassung West der bundeseigenen Autobahn GmbH.

Bettina Schaper, Leiterin Media Relations der Tank & Rast Gruppe, ergänzt: „Unsere Raststätten und Tankstellen verfügen über Abfallbehälter im Innenbereich und auf dem dazugehörigen Betriebsgrundstück – unter anderem direkt vor dem jeweiligen Eingangsbereich. Die Abfallbehälter werden von unseren Partnern regelmäßig geleert. Abfall, der neben die Behälter geworfen wurde und auf dem Betriebsgrundstück liegt, wird täglich aufgesammelt.“

Illegale Müllentsorgung der Polizei melden

Trotz offenbar genau geklärter Zuständigkeiten kommt es auch im Bereich der Raststätte immer wieder zur illegalen Entsorgung von Hausrat, Ölen und Fette, aber auch Altreifen oder Elektrogeräten. Kühr-Gilles hierzu: „Die Autobahnmeisterei Mendig erstattet in diesen Fällen Anzeige, meist gegen unbekannt. Wenn auf dem Parkplatz Mülltüten entsorgt werden, werden diese nach Briefen oder Dokumenten durchsucht, auf denen gegebenenfalls die Adresse des Verursachers vermerkt ist.“ Diese Informationen werden bei Erstattung der Anzeige an die vor Ort zuständige Polizei weitergegeben. In einigen Fällen könne auch der Verursacher gefunden werden, so Kühr-Gilles weiter. Erster Ansprechpartner für Verkehrsteilnehmer, die eine Müllentsorgung beobachteten, sei in jedem Fall immer die Polizei, die den Fall dann an die zuständigen Stellen weiterleite.

i Müll auf dem Parkplatz neben der Fähre ist auch in Rolandseck am Rhein immer wieder ein Problem. Christian Koniecki

LBM probierte Videoüberwachung aus

Einen Modellversuch zur Reduzierung der Müllmenge startete der Landesbetrieb Mobilität auf der Bundesstraße B9. Hierzu erklärt Verena Blümling, Pressesprecherin des LBM: „Zur Reduzierung von illegalen Müllablagerungen an Parkplätzen im Verlauf von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz lief vom 15. März 2023 bis zum 15. September 2023 im Auftrag des LBM als erste Straßenbauverwaltung in Deutschland für die Dauer von sechs Monaten ein Pilotprojekt zur mobilen Videoüberwachung von stark verschmutzten Parkplätzen, um Ordnungswidrigkeiten und Straftaten erfolgreich anzeigen zu können.“

Durch den Einsatz der Videoüberwachungsanlagen konnte die illegale Müllablagerung auf den Parkplätzen von rund 3,5 Tonnen pro Woche auf 0,5 bis eine Tonne pro Woche reduziert werden, so Blümling weiter. Die Beschilderung mit dem Hinweis auf die Videoüberwachung sei derzeit noch vorhanden, werde jedoch in naher Zukunft entfernt, da die Überwachungsfunktion nicht mehr bestehe. Im Anschluss werde der LBM beobachten, ob sich das Verhalten der Parkplatznutzer ohne diese Beschilderung verändere, heißt es vonseiten des Landesbetriebs Mobilität weiter.

Naturfreunde Wassenach halfen sich selbst

Dass es manchmal auch ohne Amtshilfe geht, erlebten nach Weihnachten die Mitglieder der Naturfreunde Wassenach. Sie versuchten, sich kurzerhand selbst zu helfen. Nachdem sie vor dem Vereinsgelände eine unschöne Überraschung aus mehreren Müllsäcken gefunden hatten, durchsuchten einige Mitglieder des Vereins den Unrat und entdeckten tatsächlich einen Namen. Neben einer Meldung an die Polizei, die den Fall an das zuständige Kreisordnungsamt weiterleitete, veröffentlichten sie einen Beitrag mit Fotos der Schweinerei in den sozialen Netzwerken. Dort hieß es: „Bitte das ganze Weihnachtsgeld nicht alles auf einmal ausgeben … Die Sache könnte teuer werden … PS: Danke, dass du so lieb warst und deine Adresse im Müll hinterlassen hast. Frohes neues Jahr wünschen wir.“

Als man am nächsten Tag das Vereinsgelände betreten wollte, fanden die Naturfreunde keine Spur mehr vom Müll. „Wer das letztendlich weggeräumt hat, wissen wir nicht, vielleicht hat unser Beitrag ja jemanden zum Umdenken angeregt“, mutmaßt Sven Seimetz, Vorsitzender der Wassenacher Naturfreunde, die für die Pflege eines Feuchtbiotops mit Fischteich am Wassenacher Ortsausgang verantwortlich sind.

Müllentsorgung unterwegs

Wer auf Reisen ist, der produziert Müll, und der muss irgendwohin. Hierzu stehen auf öffentlichen Parkplätzen Müllbehälter. Doch was darf da rein? Wir haben bei der Autobahn GmbH nachgefragt.

Welche Art von Müll dürfen Autofahrer auf einem Autobahnrastplatz entsorgen?

Entsorgt werden darf der üblich anfallende Reiseabfall, etwa Papier sowie Verpackungen für Nahrung und Getränke oder der Inhalt von Aschenbechern. Illegale Müllentsorgungen sind untersagt und werden nach dem Strafgesetzbuch geahndet.

An welche Stelle können Reisende Hinweise richten, wenn sie Müllansammlungen auf Autobahnraststätten sehen?

Im Streckennetz der Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes können Hinweise an unsere Pressestelle gesendet werden, per E-Mail an: presse.west@ autobahn.de.

Wohin können sich Reisende wenden, die Zeuge einer illegalen Müllentsorgung auf einem Rastplatz werden?

Erster Ansprechpartner ist immer die Polizei, die die örtlich zuständige Autobahnmeisterei über den Vorfall informiert. mmi