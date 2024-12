Jahresabschlussfest MSC Kempenich ehrt Meister und langjährige Mitglieder Hans-Josef Schneider 09.12.2024, 16:00 Uhr

i Die vom MSC Kempenich geehrten Sportler präsentieren stolz ihre Urkunden und Pokale. Hans-Josef Schneider

Der Motorsportclub (MSC) Kempenich hat bei seinem Jahresabschlussfest zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet.

Der Motorsportclub (MSC) Kempenich ist in Sachen Großveranstaltungen seit Jahrzehnten eine Hausnummer. Ebenso lange verstehen es die Motorsportler aber auch, bei passenden Gelegenheiten zünftig zu feiern. So etwa beim traditionellen Jahresabschlussfest, bei dem man seitens der Klubführung in besonderer Weise derer gedenkt, die sich Jahr für Jahr als Helfer zur Verfügung stellen, die in sportlicher Hinsicht Besonderes geleistet und dem Vereine ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen