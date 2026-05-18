BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler „MrWissen2go“ erklärt: Wie man Fake News entlarvt Nina Legler 18.05.2026, 14:00 Uhr

i Journalist und Youtuber Mirko „MrWissen2go“ Drotschmann sprach mit den Schülern der Berufsbildenden Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler über die Gefahren von Fake News. Nina Legler

An der BBS in Bad Neuenahr-Ahrweiler gab es prominenten Besuch: Journalist und Youtuber Mirko Drotschmann, auch bekannt als „MrWissen2go“ sprach mit den Schülern über die Gefahren von Fake News und welche Rolle künstlicher Intelligenz dabei spielt.

Ein Klick genügt – und eine Falschinformation verbreitet sich rasend schnell im Internet und beeinflusst Meinungen, Wahlen oder auch gesellschaftliche Debatten. Auch Bilder und Videos können mittlerweile fast kinderleicht mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) manipuliert werden.







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