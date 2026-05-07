Mai-Höhepunkte am Nürburgring
Motorsportfans fiebern wieder auf 24-Stunden-Rennen hin
Auch im Mai hat der Nürburgring für Motorsportfans einiges zu bieten, darunter das 24-Stunden-Rennen (Foto) und die „Low Scty PS
Auch im Mai hat der Nürburgring für Motorsportfans einiges zu bieten, darunter das 24-Stunden-Rennen (Foto) und die „Low Scty PS Arena“.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Nach dem Saisonauftakt schaltet der Nürburgring gleich mehrere Gänge hoch: Im Mai erwartet die Motorsportfans nicht nur das beliebte 24-Stunden-Rennen, sondern mit dem Automobil- und Mobilitätsfestival auch eine Premiere. Das sind die Höhepunkte.

Lesezeit 3 Minuten
Die Motorsport-Welt blickt im Mai wieder in die Eifel: Zehntausende Menschen fiebern schon jetzt auf das Rennen des Jahres auf der Nordschleife hin. Doch der Nürburgring hat diesen Monat neben dem beliebten 24-Stunden-Rennen noch so einiges mehr zu bieten – darunter auch die deutsche Premiere der „Low Scty PS Arena“.

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