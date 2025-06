Grafschaft. Gegen 12.44 Uhr hatte sich der Unfall auf der A61 in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Autobahndreieck Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim ereignet, wie die Polizei mitteilt. Nach aktuellem Kenntnisstand ist ein 27-jähriger Motorradfahrer aus unbekannten Gründen seitlich mit dem Auto eines 35-jährigen Fahrers kollidiert. In der Folge kamen der Motorradfahrer und seine 25 Jahre alte Sozia zu Fall. Beide wurden schwerstverletzt in Krankenhäuser gefahren und per Rettungshubschrauber geflogen. Es entstand Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Autobahn war für knapp zwei Stunden komplett gesperrt. Ab 14.35 Uhr konnte der Verkehr dann wieder zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Richtungsfahrbahn später erneut gesperrt werden muss, um die Unfallstelle im Detail auszumessen.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Autobahnmeisterei Mendig sowie die Polizei inklusiveUnfall-Aufnahmeteam. red